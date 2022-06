VIDEO Thor: Love and Thunder mai are un as în mânecă, înainte de lansare: ce personaj iubit de public de întoarce

Un nou trailer Thor: Love and Thunder prezintă revenirea lui Fat Thor. Chris Hemsworth și regizorul Taika Waititi se reunesc pentru a doua oară în cel de-al patrulea film din franciză.

Cu o acțiune plasată după evenimentele din Saga Infinity, Thor: Love and Thunder o readuce inclusiv pe Jane Foster (Natalie Portman), care devine Mighty Thor.

Thor: Love and Thunder promite acțiune cât pentru mai multe filme. Sperăm doar să se ridice la nivelul „laudelor”. Între timp, Christian Bale se alătură MCU și preia rolul lui Gorr the God Butcher. În centrul scenariului pentru Love and Thunder rămâne însă Thor, care trece printr-o criză existențială, din câte se știe până acum. Mai mult, până și costumul lui Thor pare să sufere modificări, fiind acum mult mai ușor. Trebuie reamintit că, încă de la început, Chris Hemsworth a declarat că acest rol îi face o mare onoare.

Încă un trailer lansat pentru Thor: Love and Thunder

Pe măsură ce data lansării filmului se apropie, compania își face reclamă așa cum știe mai bine. Marvel Entertainment a distribuit un nou trailer pentru Thor: Love and Thunder. Clipul prezintă o serie de scene noi și chiar dialoguri dintre Gorr și alte personaje. Dar, fără îndoială, cel mai important amănunt este recenta reapariție a lui Fat Thor, după Avengers: Endgame.

De altfel, regizotul Taika Waititi a dat, de-a lungul timpului, mai multe spoilere în legătură cu noul său film, adăugând, la un moment dat că, pe lângă acțiunea inevitabilă din film, spectatorii vor putea vedea inclusiv o poveste de dragoste, recunoscând că, atunci când a pus bazele scenariului, s-ar fi inspirat din romanele clasice nișate pe acest subiect, ceea ce, trebuie să recunoaștem, este o practică destul de bizară pentru Marvel și filmele sale.

Rămâne de văzut cum va funcționa aceasta rețetă și mai mult, dacă Thor va reuși să-l bată pe Tom Cruise, în cinematografe.