Cum a convins-o Taika Waititi pe Natalie Portman să se întoarcă în rolul lui Jane Foster, în Thor: Love and Thunder

Taika Waititi a povestit despre modul în care a convins-o pe Natalie Portman să se întoarcă în rolul lui Jane Foster, în noul Thor: Love and Thunder.

Waititi este un scenarist laureat al premiului Oscar și care s-a impus pentru prima dată în cinematografie cu filmele sale centrate pe Noua Zeelandă, cum ar fi Boy, din 2010 și Hunt for the Wilderpeople, din 2016, înainte de a începe povestea de dragoste cu Thor și Marvel, în 2017. După succesul critic și comercial avut cu primul Thor, Waititi a fost adus înapoi pentru a scrie și regiza continuarea firească, intitulată Love and Thunder.

Chris Hemsworth revine în funtea distribuției în rolul lui Thor, alături de Christian Bale în rolul Gorr the God Butcher, Tessa Thompson în rolul Valkyrie, Jaimie Alexander în rolul Sif, Russell Crowe în rolul lui Zeus și Waititi în rolul lui Korg.

Cu toate că a lipsit din distribuția Ragnarok, Natalie Portman se întoarce acum și reia rolul astrofizicianului Jane Foster, fosta iubită a lui Thor, care nu și-a văzut fostul iubit de opt ani. Pentru Thor: Love and Thunder, Waititi a adaptat elemente din seria de benzi desenate Mighty Thor a lui Jason Aaron, unde o vedem pe Jane preluând puterile Zeului Tunetului, în timp ce urmează un tratament pentru cancer.

Natalie Portman se întoarce: personajul interpretat de aceasta promite să fie mult mai spumos

„M-am dus la ea acasă și mi-a dat un pahar cu apă… Cred că ceea ce am făcut cu Ragnarok am făcut bine, întrucât am atras atenția și altor actori, cum ar fi Christian Bale. Natalie cred că voia doar să se asigure că… nici nu știu cum să spun asta, dar… personajul ei din acele prime filme, probabil că nu este cea mai incitantă versiune a sa. Trebuia să vorbesc cu ea despre faptul că am vrut să schimb acel personaj, la fel cum am schimbat personajul lui Thor, în Ragnarok, și să-i dau puțin mai multă vervă, să fie aventuroasă și distractivă pentru că Natalie este o persoană cu adevărat amuzantă”, a declarat Waititi.