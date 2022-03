Ce filme cu supereroi se apar în 2022: listă completă, date oficiale de lansare în cinematografe

Filmele cu supereroi au prins mereu la public. Așadar, nu e o surpriză că, în 2022, ele continuă să domine piața de profil, dar și preferințele fanilor.

Haideți să vedem care sunt cele mai importante filme cu supereroi atât de la Marvel, cât și de la DC, care vor fi lansate anul acesta, în cinematografe.

„Morbius”, filmul în care Jared Leto își face debutul în lumea cu supereroi „de primă mână” de la Marvel

„Morbius” se va lansa pe marile ecrane în data de 1 aprilie 2022 și este, în mod oficial, primul film în care Jared Leto joacă rolul unui supererou „de primă mână”, în Universul Marvel. Se poate spune că, în acest moment, „Morbius” este, de asemenea, unul dintre cele mai așteptate filme ale lui 2022, având șanse reale să bifeze cifre impresionante în sălile de cinematograf.

„Doctor Strange In The Multiverse Of Madness”

„Doctor Strange In The Multiverse of Madness” îl readuce pe marile ecrane pe reputatul actor Benedict Cumberbatch. Pelicula va debuta în cinematografe în data de 6 mai 2022.

„Thor: Love and Thunder”

„Thor: Love and Thunder” este programat să fie lansat în data de 8 iulie 2022. Începând cu acea dată, fanii lui Thor vor putea să-i urmărească eroului noile aventuri în cinematografe.

„League of Super-Pets”

„League of Super-Pets”, simpatica peliculă de la DC, va putea fi văzută în sălile de cinema în data de 29 iulie 2022.

„Spider-Man: Into the Spider-Verse 2”

În data de 7 octombrie 2022, publicul țintă Marvel va avea oportunitatea unică de a urmări, în premieră, „Spider-Man: Into the Spider-Verse 2”.

„Black Adam”

Câteva zile mai târziu, spectatorii sunt invitați, din nou, la cinema, pentru lansarea filmului „Black Adam” – premiera va avea loc în data de 21 octombrie 2022.

„Black Panther: Wakanda Forever”

„Black Panther: Wakanda Forever”, continuarea filmului în care l-am putut vedea pe regretatul Chadwick Boseman, se va lansa pe 11 noiembrie 2022.

„Shazam! Fury Of The Gods”

„Shazam! Fury Of The Gods” vine în cinematografe pe 16 decembrie 2022.

„Batgirl”

Ultimul, dar nu neaparat și cel din urmă, „Batgirl” va putea fi urmărit, de data aceasta, pe HBO Max, cândva în decembrie 2022 – o dată concretă nu este, în acest moment, cunoscută.