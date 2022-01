VIDEO: Spider-Man: No Way Home, sub lupă: interviu de colecție cu Tobey Maguire, Andrew Garfield și Tom Holland

Actorii care l-au interpretat, în ultimii ani, pe Spider-Man, Tom Holland, Tobey Maguire și Andrew Garfield s-au reunit pentru primul interviu în care vorbesc despre ultima peliculă a francizei, „No Way Home”, fiecare dintre ei povestind experiențele de pe platoul de filmare.

În urma succesului global fără precedent, înregistrat de „Spider-Man: No Way Home”, actorii Tom Holland, Tobey Maguire și Andrew Garfield au vorbit într-o videoconferință, în cadrul unui interviu de mari dimensiuni, publicat pe YouTube.

Încă de la lansarea de pe 17 decembrie 2021, pelicula a câștigat 722 de milioane de dolari, la nivel intern (Statele Unite ale Americii), și aproape 1,7 miliarde de dolari, la nivel mondial, devenind cel mai vizionat film din lume, de la „Endgame” (2019) încoace. În mod evident, universul Marvel se află, în acest moment, în topurile preferințelor.

Filmul i-a adus laolaltă pe toți cei trei Spider-Man, într-un singur film inovator. De asemenea, a combinat povestea cu altele din universul Marvel, astfel că acest melanj nu avea cum să nu fie precedat decât de un mare succes – ceea ce s-a și întâmplat, de altfel.

Interviul care activează componenta „nostalgică”: actorii ce i-au dat viață lui Spider-Man, în dialog

Încet, dar sigur, „Spider-Man: No Way Home” se îndreaptă către Oscar, având șanse reale să ducă acasă cel puțin o statuetă. Așadar, agitația din jurul peliculei este una cât se poate de normală, în aceste condiții, totul coroborat cu succesul fenomenal de la box-office. Un interviu transmis pe YouTube, era inevitabil. Cei trei actori care i-au dat viață lui Spidey, de-a lungul timpului, Andrew Garfield, Tom Holland și Tobey Maguire, au intrat în dialog, povestind despre „No Way Home”.

Cei trei actori și-au împărtășit gândurile despre succesul incredibil al filmului, analizând, deopotrivă, reacțiile fanilor. În cadrul acestui interviu s-a amintit, de asemenea, și despre producțiile precedente, fiecare dintre EI rememorând cele mai importante momente de la filmări.

Interviul complet poate fi văzut aici: