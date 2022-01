Tragedie în lumea filmului de la Hollywood. Un actor celebru, câștigător de Oscar, a murit

Este doliu în lumea filmului. Starul hollywoodian a fost cunoscut pentru filme precum Guess Who’s Coming to Dinner, In the Heat of the Night și Lilies of the Field, pentru care a devenit primul bărbat de culoare și din Bahamas care a câștigat un Oscar pentru cel mai bun actor. Vestea a fost anunțată de ministrul afacerilor externe din Bahamas, Fred Mitchell, ceea ce a provocat omagii din lumea divertismentului.

Un mare actor de la Hollywood a murit

Starul american de origine bahamiană Sidney Poitier a primit automat cetățenia americană după ce s-a născut pe neașteptate la Miami, în timp ce părinții săi se aflau în vizită, în februarie 1927.

El a crescut în Bahamas, dar s-a mutat în America când avea 15 ani și a servit în cel de-al Doilea Război Mondial în adolescență, după ce a mințit în legătură cu vârsta sa.

După ce a părăsit armata, a lucrat ca spălător de vase până când a obținut un loc la American Negro Theatre School of Drama.

Poitier a obținut primul său rol principal în filmul Blackboard Jungle (1955), iar prima sa experiență de recunoaștere a premiilor a venit cu The Defiant Ones (1958), în urma căruia a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun actor”, alături de colegul său Tony Curtis.

Șase ani mai târziu, a câștigat istoric Oscarul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa din Lilies of the Field.

Cine a fost Sidney Poitier

Denzel Washington l-a lăudat pe Poitier atunci când acesta a devenit al doilea bărbat de culoare care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru filmul Training Day din 2001, spunând „Te voi urmări întotdeauna, Sidney. Voi călca mereu pe urmele tale. Nu există nimic ce aș prefera să fac, domnule”.

În cadrul aceleiași ceremonii, Poitier a primit un premiu onorific al Academiei pentru contribuția sa la cinematografia americană. Din 2012, în urma morții lui Ernest Borgnine, Poitier a devenit cel mai în vârstă câștigător în viață al premiului pentru cel mai bun actor din istorie.

Într-un interviu publicat joi, Washington a declarat pentru Variety că i-ar fi plăcut să joace într-un film cu Poitier, care s-a retras din actorie în 2001.

„Dumnezeu să-l binecuvânteze – este încă aici, dar da, am ratat această oportunitate”, a spus actorul.

În 1967, Poitier a jucat în trei filme care au abordat problema relațiilor rasiale: To Sir, with Love, Guess Who’s Coming to Dinner și In the Heat of the Night, care a fost regizat de Norman Jewison.

În acesta din urmă, el l-a interpretat pe Virgil Tibbs, un detectiv de poliție de culoare din Philadelphia, care se implică într-o anchetă de crimă într-un orășel din Mississippi.

Filmul a devenit atât de cunoscut pentru replica lui Poitier, „They call me Mr Tibbs”, încât în 1970 a apărut o continuare numită după acest citat.