VIDEO Serialul Lord of The Rings primește primul trailer: Amazon te face să uiți de Game of Thrones

Serialul Lord of the Rings a făcut subiectul multor speculații în ultimii ani, iar acum putem vedea în sfârșit cum plănuiește Amazon să concureze cu succesul înregistrat de HBO cu al său Game of Thrones.

The Lord of the Rings: The Rings of Power este numele serialului pe care îl vei putea vedea exclusiv pe Amazon Prime Video, serviciului de streaming al gigantului fondat de Jeff Bezos. Premiera este programată pe 2 septembrie 2022, iar primul teaser pare deja să depășească toate recordurile de popularitate pe YouTube. În doar câteva ore, a adunat aproximativ 5 milioane de vizualizări pe canalul de YouTube Prime Video, dar a fost deja preluat de o sumedenie de alte canale.

Serialul Lord of the Rings la Super Bowl LVI

Amazon a cumpărat 60 de secunde de publicitate în cadrul Super Bowl LVI care a avut loc în weekend pentru a face public primul trailer pentru foarte ambițiosul și costisitorul serial construit în jurul scrierilor lui J.R.R. Tolkien. Cu această ocazie, ne-am putut face o idee despre nivelul efectelor speciale, al calității decorurilor, al personajelor principale și al poveștii ce urmează să ajungă pe micile ecrane.

”Nu te-ai întrebat niciodată, ce altceva mai este acolo?”, atrage atenția o voce puternică în primele momente ale clipului. În ceea ce privește inspirația pentru poveștile ce urmează să fie spuse în această interpretare a scrierilor lui Tolkien, baza este volumul The Silmarilion. Acțiunea se petrece cu mii de ani înainte de evenimentele pe care le-am văzut în trilogia Stăpânul Inelelelor, în a doua epocă a Middle Earth. Așa vei avea ocazia să afli evenimente cheie din întregul univers fantastic, precum povestea lui Sauron și formarea inelelor puterii.

În trailer poți vedea și o parte importantă din distribuție, Elrond (Robert Aramayo), Arondir (Ismael Cruz Cordova) și Galadriel (Morfydd Clark). Pe lângă ei, în serial mai joasă: Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Ismael Cruz Córdova, Joseph Mawle, Sara Zwangobani and Megan Richards.