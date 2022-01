Lord of The Rings se întâlnește cu League of Legends: ce spun Merry și Pippin

Au încercat chiar să-l convingă și pe Elijah Wood să li se alăture.

Dominic Monaghan și Billy Boyd — pe care poate îi știi ca Merry și Pippin din Stăpânul Inelelor — sunt jucători uriași de League of Legends. Atât de mult, se pare că vor profita de orice ocazie pentru a vorbi despre asta.

Un clip din podcastul League of Legends Rift Reaction a apărut pe YouTube, arătându-i pe Monaghan și Boyd discutând despre campionii lor preferați. Boyd a spus că a început recent să joace Nunu, ceea ce a fost „cel mai distractiv timp petrecut în joc de la Heimerdinger”. Monaghan se bazează pe mai mulți campioni, listându-i pe Teemo, Jinx, Arhi și Ziggs drept favoriți. El a spus că are tendința de a alege campioni care îi „enervează” pe alți jucători și se descurcă mai bine să scadă în liniște barele de sănătate ale inamicului.

Henry Cavill nu este singurul fan al jocurilor video

„Cred că personajele pe care le interpretez și cu siguranță personajele pe care Billy le interpretează vorbesc puțin despre personalitatea noastră, despre personalitatea noastră reală în viața reală”, a spus acesta lui Travis Gafford, gazda podcastului. „Am tendința să aleg campioni care împing și enervează oamenii.”

După cum se dovedește, aceasta nu este prima dată când vorbesc despre MOBA celor de la Riot. Cei doi au început anul trecut un podcast numit The Friendship Onion, iar jocul apare în conversațiile lor de câteva ori. Episodul trei este unul deosebit de special, unde încearcă să-l convingă pe colegul lor din Stăpânul Inelelor, Elijah Wood, să joace câteva meciuri cu ei. „Elijah, știi că prin izolare am jucat acest joc numit League of Legends”, spune Monaghan. „Este o echipă de cinci oameni și avem doar patru!”

Același episod mai dezvăluie că cei doi au avut „prima lor luptă oficială” în timp ce jucau un joc de League, Boyd susținând că „nu apăra suficient de bine turnul”.