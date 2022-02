Surpriză pentru fanii Lord of the Rings, înainte de lansarea The Rings of Power: ce personaje se întorc

Amazon Prime a dezvăluit o serie de postere pentru „The Rings of Power”, continuarea firească și mult așteptată de fanii „The Lord of the Rings”.

Compania a lansat o serie de postere cu personaje noi pentru „Stăpânul Inelelor: The Rings of Power”, care are menirea de a da câteva spoilere în legătură cu viitoarea producție.

„Lord of the Rings” este una dintre cele mai îndrăgite francize fantasy din toate timpurile, iar vestea bună este că va reveni, în curând. Cu toate acestea, noua aventură va fi povestită, de această dată, pe micul ecran și va putea fi văzută pe Amazon Prime.

Noul proiect, nu numai că a fost unul dintre cele mai secrete din ultimii ani, dar și unul destul de costisitor. Se pare că, atunci când Amazon a decis să producă cinci sezoane pentru „The Rings of Power”, s-a angajat, totodată, să cheltuie mai bine de 1 miliard de dolari.

De-a lungul ultimilor ani, fanii au primit detalii extrem de puține, referitoare la noul seriel „Stăpânul Inelelor: The Rings of Power”.

În ciuda faptului că are o distribuție excepțională și, totodată, impresionantă, producătorii noului serial l-au dezvăluit, într-o primă instanță, doar pe Galadriel, ca parte din scenariu și casting. Personajul va fi interpretat de Morfydd Clark.

Serialul Amazon se va concentra asupra celei de-a doua epoci a Middle Earth, adică cu câteva mii de ani înainte de existența Hobbitului și a Stăpânului Inelelor. De-a lungul sezonului 1, „Stăpânul Inelelor: The Rings of Power” va încerca să spună povestea inelelor, de la începuturile lor, și va explora ascensiunea lui Sauron spre putere.

Mai avem de așteptat câteva luni până când vom putea vedea „The Rings of Power”