VIDEO – Samsung, Elon Musk, AI, Avatar – Playtech News Bytes 21

Cele mai bune telefoane de la Samsung în 2022

Samsung a continuat în 2022 tradiția de a lansa gadgeturi de top pentru o varietate foarte mare de scenarii de utilizare și, în mod evident, bugete. Indiferent dacă ești în căutarea unui super telefon de poze sau a unui smartphone mai accesibil, portofoliul gigantului coreean are câte ceva pentru fiecare.

Cel mai bun telefon de poze este Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, un terminal ultra premium care nu face compromisuri la performanță, indiferent de cadrul pe care vrei să-l imortalizezi. Are o acuratețe deosebită în imortalizarea corectă a nuanțelor dintr-o scenă. Culorile sunt vii, iar balansul de alb este impecabil. Face o treabă foarte grozavă în condiții de lumină scăzută și este cât se poate de rapid în privința procesului de focus, chiar și atunci când ești pe fugă.

Ajuns deja la a patra generație, Samsung Galaxy Z Fold4 este un gadget pliabil cât se poate de versatil. Punctul său forte este însă dat de jocuri. Având un ecran de dimensiuni generoase, 7,6 inci când este deschis și o rată de reîmprospătare de 120Hz, poți spune fără emoții că este cel mai bun telefon de gaming al momentului. Aici ajută și procesorul de ultimă generație, dar mai ales cei 12GB RAM. În plus, pentru că vine la pachet cu ultima versiune de Android 13, instalarea titlurilor preferate este facilă și rapidă.

Dacă ești în căutarea unui smartphone de buget fără compromisuri pe partea de performanță, cea mai bună soluție este Samsung Galaxy A53 5G. Acesta se ascunde în spatele unui ecran de 6,5 inci, are până la 8GB RAM și o baterie generoasă de 5000 mAh. Dacă ești amator de fotografie, camera de 64 de megapixeli este surprinzător de bună într-un set stufos de contexte, în timp ce pasionații de capturi video pot filma 4K HDR cu până la 30 de cadre pe secundă. În plus, mai este și rezistent la apă, fiind certificat IP67.

Un telefon bun merge de minune cu o pereche de căști de top, iar indiferent care este favoritul tău dintre cele listate mai sus, nu dai greș când te arunci la noile Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Compacte, dar cât se poate de performante, acestea se aud mai bine ca niciodată datorită difuzoarelor bidirecționale și a compatibilității cu compresia Hi-Fi Audio 24 de biți, prin intermediul Samsung Seamless Codec. În plus, dacă vrei să te concentrezi pe ce asculți, un sistem de anulare activă a zgomotului de fond cu 3 microfoane SNR te lasă cu gura căscată.

În sfârșit, noul Avatar poate fi văzut în cinematografe. Acest film s-a produs în aproximativ 13 ani

Ce nu știe lumea este că și primul Avatar s-a filmat pe parcursul a foarte mulți ani, proiectul fiind început în 1994, iar filmul a fost lansat abia în 2009. După succesul răsunător pe care l-a avut pelicula atunci, regizorul James Cameron a decis să vină cu o continuare. 13 ani au trecut de la acel gând și iată că, în sfârșit, putem să vedem acest film. Dacă vă întrebați ce a făcut regizorul în tot acest timp, ei bine, el a construit un submarin cu care a explorat Groapa Marianelor. Această expediție l-a ajutat să înțeleagă mai bine misterele acvatice, deci șansele ca fimul să fie impresionant erau mai mari. După acest episod, James a hotărât să facă cinci filme Avatar, nu trei, așa cum era planul inițial. Patru ani i-a luat să scrie scenariul pentru toate producțiile viitoare, iar alți trei ani, să filmese pelicula. În timp ce s-a filmat Calea Apei, regizorul a filmat și Avatar 3, care va fi lansat în anul 2024.

Notificările telefonului sunt principala noastră sursă de stres. Totuși, există soluții

Telefoanele sunt viața noastră! Acolo avem familia, amitirile, conturile de la bancă și lista poate continua. Totuși, relația cu telefonul nostru mobil poate deveni una toxică, asta pentru că, de cele mai multe ori, dispozitivul ne distrage de la lucrurile cu adevărat importante. În medie, o persoană își verifică telefonul de 85 de ori pe zi. Aceste distrageri constituie o mare sursă de stres. Totuși, putem face ceva în acest sens. În primul rând, putem opri notificările aplicațiilor pe care nu le folosim în fiecare zi. Noaptea, putem pune telefonul pe Do Not Disturb și poate cel mai important lucru ar fi să lăsăm telefonul acasă timp de 2-3 ore și să ieșim la o plimbare în parc, departe de lumina albastră și soneria notificărilor. Creierul nostru ne va mulțumi.

Elon Musk nu mai este cel mai bogat om din lume. El a fot detronat de Bernard Arnault

Averea lui Musk valorează undeva la 178 de miliarde de euro. Anul acesta el a fost detronat de miliardarul Bernard Arnauld, CEO-ul grupului LVMH, care deține numeroase branduri de lux, printre care și Louis Vuitton. Averea lui este de 188 de miliarde de dolari. Elon Musk a ocupat primul loc în clasamentul celor mai bogați oameni din lume încă din 2021, după ce a preluat acest titlu de la Jeff Bezos, fondatorul Amazon.

Regizorii de film sunt amenințați de prezența inteligenței artificiale

Vedem din ce în ce mai des cum inteligența artificială ne impactează viețile. Până acum, am avut experiențe bune care au revoluționat modul în care am făcut lucrurile. Și domeniul cinematografic a fost puternic atins de prezența AI. Încă din 2015, am avut ocazia să vedem pentru prima dată scene realizate cu ajutorul AI. Acum, aflăm că Disney va folosi un dispozitiv numit FRAN, care îi va îmbătrâni pe actori “din pix” și care va reduce drastic costurile producțiilor. În plus, de curând, a fost anunțat primul festival de film dedicat creațiilor bazate pe AI. Acest festival se va ține pe dată de 15 ianuarie, la New York. Acum, intervine o întrebare. Credeți că marii regizori sunt în pericol din cauza inteligenței artificiale sau vor face echipă bună împreună, pentru realizarea unor noi capodopere cinematografice? Aștept răspunsurile voastre în comentarii.