Elon Musk și Jeff Bezos nu mai sunt cei mai bogați oameni din lume: cine le-a luat locul

După o zi destul de neagră la bursă pentru Tesla, Elon Musk a pierdut statutul de cea mai bogată persoană din lume.

Tesla, din care Musk deține aproximativ 14%, a scăzut cu 6,4%, recent.

Practic, totul a început să intre în declin în momentul în care Elon Musk și-a manifestat intenția de a cumpăra Twitter, în aprilie. În acel moment, acțiunile companiei s-au înjumătățit ca valoare, de unde și scăderea averii sale, evident.

Forbes l-a plasat pe Elon Musk drept cea de-a doua cea mai bogată persoană din lume, cu o valoare estimată la 181,3 miliarde de dolari.

Potrivit estimărilor Musk deține în continuare mult mai multă avere decât Gautam Adani (134,4 miliarde de dolari) și Jeff Bezos (113,8 miliarde de dolari). Trebuie amintit că fondatorul Amazon a promis să doneze o bună parte din averea sa, luna trecută.

În momentul de față, cea mai bogată persoană din lume este Bernard Arnault, cu o valoare estimată la 187,6 miliarde de dolari. CEO-ul și co-fondatorul LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a avut parte de o scădere semnificativă, la rândul lui, în cursul zilei de ieri, însă nu suficient pentru a fi întrecut de Elon Musk sau Jeff Bezos.

Așa cum menționam anterior, averea lui Musk a scăzut cu peste 100 de miliarde de dolari anul acesta, iar acest lucru este cauzat, în mare parte, de achiziționarea gigantului de social media, Twitter, pe suma de 44 de miliarde de dolari.

Platforma de socializare a suferit pierderi masive de la preluarea lui Musk, multe nume importante, dar și companii, alegând să-și închidă conturile. El a fost aspru criticat în repetate rânduri pentru alegerile făcute în cadrul Twitter.

The account that posted Elon Musk getting booed at Dave Chapelle’s show was just deleted, for some reason. Here’s the video in questionhttps://t.co/EpblEHFCbE https://t.co/92CTBKywLf pic.twitter.com/Fd8DkxM32e

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) December 12, 2022