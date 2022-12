Avatar: The Way Of Water, în cinematografe: ce spune regizorul James Cameron despre cel mai așteptat film

Regizorul James Cameron dezvăluie procesul intensiv de dezvoltare și cum speră că Avatar: The Way Of Water poate ajuta la conservarea oceanelor.

La treisprezece ani după ce Avatar a apărut pentru prima dată în cinematografe, povestea continuă cu viitorul Avatar: The Way of Water. Regizorul și scriitorul James Cameron creionează o nouă poveste cu Jake Sully și Neytiri, precum și familia lor. Când oamenii se vor întoarce la Pandora, va fi mai periculos decât oricând, iar Jake și Neytiri trebuie să facă tot ce este necesar pentru a proteja familia pe care au construit-o.

„Deja hotărâsem că vreau să fac o trilogie, acum s-a dovedit că este o cvadrilogie, dacă acesta este cuvântul potrivit. Dar trebuia să am un punct de plecare”, a declarat Cameron.

Avatar: The Way Of Water, un succes la fel de mare ca primul?

Pe parcursul ultimilor treisprezece ani, Cameron a dezvoltat Avatar: The Way of Water, Avatar 3 și Avatar 4, creând pe deplin fiecare poveste înainte de a aduce lumea Pandora înapoi pe marele ecran. Sam Worthington și Zoe Saldaña își vor relua rolurile ca Jake Sully și, respectiv, Neytiri, în Avatar: The Way of Water. Stephen Lang va reveni ca o versiune diferită a personajului său, iar Sigourney Weaver va juca cu totul un nou personaj.

„E diferit. A fi tată îți schimbă întreaga percepție asupra vieții. Cam asta am avut în gând când am scris Avatar 2”, a spus James Cameron.

Screen Rant a vorbit cu James Cameron despre Avatar: The Way of Water. Cameron și-a explicat procesul amplu de dezvoltare, care a inclus scrierea a 800 de pagini de note înainte, chiar de a începe scenariul. Cameron a împărtășit și pasiunea lui pentru ocean și cum speră ca acest film să îi inspire pe oameni să lupte pentru conservarea oceanelor.

Poți urmări interviul integral mai jos.