VIDEO Noul trailer pentru Doctor Strange in the Multiverse of Madness e de-a dreptul „exploziv”: ce aduce nou

Un nou trailer „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ni-l arată pe Strange aruncând un autobuz deasupra lui Gargantos.

Continuarea primei părți a filmului „Doctor Strange” vine de la regizorul Sam Raimi și îl readuce pe Benedict Cumberbatch pe marile ecrane, cu o distribuție secundară care îi include pe Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams, Xochitl Gomez și Michael Stuhlbarg. Reamintim că personajul interpretat de Cumberbatch a apărut ultima oară în „Spider-Man: No Way Home”, unde Maestrul Artelor Mistice a deschis multiversul.

La ce să ne așteptăm de la „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

În noul trailer pentru „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, de la Marvel, Strange este văzut luptându-se cu Gargantos pe străzile din New York, folosindu-și, în cele din urmă, puterile magice pentru a arunca un autobuz asupra creaturii. De asemenea, în filmare sunt incluse câteva imagini în care o putem vedea pe Scarlet Witch, interpretată de Olsen, precum și un nou dialog care face referire în mod specific la multivers, Wanda spunându-i lui Strange: „Încearcă să nu distrugi multiversul, Stephen”. Scarlet Witch a apărut, de asemenea, și în seria Disney+, „WandaVision”.

Au existat multe speculații cu privire la aparițiile și cameo-urile altor personaje MCU, inclusiv despre cea a lui Patrick Stewart, în rolul Profesorului X. Cu toate astea, ceea ce știm sigur este că Gargantos, Rintrah și America Chavez apar în partea a doua a francizei.

Cu aproximativ două săptămâni înainte de lansarea oficială, „Doctor Strange in the Multiverse” a „aruncat” înspre fani cu noi teasere. Ca și în cazul „Avengers: Endgame”, studioul nu va proiecta întregul film până la premiera sa din mai, într-un efort de a ține ascuns scenariul.

Deși vor urma scurgeri de informații, așa cum se întâmplă întotdeauna, se poate spune că „Doctor Strange in the Multiverse” a reușit să-și țină ascunse destul de bine secretele, astfel încât să nu existe spoilere care ar putea strica plăcerea vizionării filmului în sălile de cinematograf.

Pelicula la va fi lansată oficial în data de 6 mai 2022.