Când se decernează Premiile Oscar 2022. Pe ce post TV din România putem urmări gala

Premiile Oscar 2022. Când are loc cea de-a 94-a ediție a galei premiilor Oscar și unde se va desfășura ceremonia din acest an. De altfel, nominalizările galei au fost deja anunțate în cadrul unei prezentări online de către actorii Tracee Ellis Ross şi Leslie Jordan. Iată ce post din România difuzează gala premiilor Oscar 2022.

Pe ce post TV din România poți urmări Premiile Oscar 2022

Gala premiilor Oscar 2022 va avea loc pe data de 28 martie 2022, la ora 3.00, ora României. Ceremonia care se desfășoară în Los Angeles va fi transmisă în direct pe Voyo și va fi înregistrată pe postul de televiziune pe Pro Cinema, marţi, 29 martie, de la ora 20:30. Nominalizările au fost deja anunțate într-o prezentare online. Astfel, westernul Netflix „The Power of the Dog” a primit cele mai multe nominalizări, mai exact 12, iar „Dune”, regizat de Denis Villeneuve, a primit 10 nominalizări.

Westernul „The Power of the Dog”, nominalizat la 12 categorii, printre care şi cea pentru „cel mai bun film”, mai concurează cu peliculele „Belfast”, „Coda”, „Don’t Look Up”, „Drive My Car”, „Dune”, „King Richard”, „Licorice Pizza”, „Nightmare Alley” şi „West Side Story”.

La categoria „cel mai bun regizor” sunt nominalizări precum Jane Campion („The Power of the Dog”), Steven Spielberg („West Side Story”), Kenneth Branagh („Belfast”), Ryusuke Hamaguchi („Drive My Car”) şi Paul Thomas Anderson („Licorice Pizza”).

Actorul care interpretează rolul principal în „The Power of the Dog”, și anume, Benedict Cumberbatch, este nominalizat la categoria „cel mai bun actor în rol principal”. El se „bate” pentru premiu cu Javier Bardem („Being the Ricardos”), Andrew Garfield („Tick, Tick… Boom!”), Will Smith („King Richard”) şi Denzel Washington („The Tragedy of Macbeth”).

Categoria „cea mai bună actriţă în rol principal” are nominalizări precum Jessica Chastain („The Eyes of Tammy Faye”), Olivia Colman („The Lost Daughter”), Penelope Cruz („Parallel Mothers”), Nicole Kidman („Being the Ricardos”) şi Kristen Stewart („Spencer”).

Will Smith, favorit la categoria „cel mai bun actor”

De menționat este că cea de-a 94-a ediţie a galei premiilor Academiei Americane de Film este găzduită de Dolby Theatre. Actorul Will Smith, care nu a câștigat niciodată un Oscar, este de data aceasta favoritul pentru a câștiga Oscarul la categoria cel mai bun actor, pentru interpretarea sa din „King Richard”, film în care unde joacă rolul tatălui determinat al lui Venus și Serenei Williams.

La această gală sunt așteptate și o mulțime de nume mari pentru a prezenta premiile, printre care Lady Gaga, Shang-Chi Simu Liu, Zoe Kravitz, Mila Kunis.