VIDEO – Cele mai bune filme și seriale lansate în 2022 – Playtech News Bytes 22

Playtech News Bytes a ajuns la episodul douăzeci și doi, motiv pentru care, și de această dată, atragem atenția asupra celor mai interesante subiecte din ultima săptămână, într-un format prietenos și ușor de urmărit, mai ales de pe ecranul telefonului.

Cele mai bune filme lansate în 2022

Vom face astăzi o retrospectivă a celor mai bune filme și seriale ale anului 2022. Iar primul pe lista celor mai așteptate producții din acest an este Avatar

Spre bucuria nostalgicilor din lumea-ntreagă, filmul care s-a bucurat de un succes uriaș în 2009 pe întregul mapamond, câștigător a trei premii Oscar, a revenit anul acesta cu un nou capitol fascinant – Avatar: Calea Apei. La mulți ani după conflictele cu pământenii, locuitorii de pe Pandora sunt mai fericiți că niciodată, iar Jake Sully se bucură de o frumoasă poveste de dragoste, alături de Neytiri. Bineînțeles, lucrurile frumoase nu durează la infinit, iar o nouă amenințare apare la orizont. De această dată este vorba despre extratereștri. De aici pornește o întreagă bătălie care ne învață despre iubire, protecție, risc și sacrificii. Bugetul producției a fost estimat la 250 de milioane de dolari.

Al doilea cel mai iubit film al acestui an este Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick, continuarea celebrului film Top Gun din 1986, în care Tom Cruise reia rolul lui Pete, a depășit pragul de un miliard de dolari în încasări, la nivel global. Filmul din acest an a avut un succes răsunător. De asemenea, este al doilea film în topul celor mai mari încasări din istoria Paramount, după Titanic. Tema principală a filmului îl arată pe Maverick care se întoarce pentru a învăța un nou set de piloți cum să își asume o misiune imposibilă.

Rămânem la încasări record și vobim despre The Batman

Filmul „The Batman„, interpretat de Robert Pattinson, a câștigat la debutul său în box-office suma impresionantă de 128,5 milioane de dolari, din 4.417 cinematografe nord-americane. A fost cea mai vizionată capodoperă din 2022 la momentul lansării. Warner Bros., faimosul studio, a cheltuit 200 de milioane de dolari pentru a finaliza filmul. Producătorii au dat alte milioane de dolari pentru costurile de marcare și distribuție.

Cele mai bune seriale lansate în 2022

Tot în acest an s-au lăsat și câteva seriale care au avut success. Unul dintre ele este House of the Dragon

Game of Thrones a fost un fenomen de televiziune, iar „House of the Dragon“ a promis să fie chiar mai mult și s-a ținut de promisiune. Noul serial HBO, a cărui acțiune are loc cu 200 de ani înainte de întâmplările din „Game of Thrones“, a atras, în seară premierei, aproape 10 milioane de telespectatori pe toate platformele din Statele Unite. Acesta este cel mai mare rating pentru premiera unui serial al postului.

Stăpânul Inelelor a fost considerat cel mai scump serial din acest an. El a costat un miliard de dolari

The Lord of the Rings: The Rings of Power s-a lansat pe data de 2 septembrie a acestui an. Majoritatea comentariilor privind acestă producție au fost pozitive. Pentru realizarea acestui serial, doar drepturile de autor au costat 250 de milioane de euro, iar întreaga producție ar fi costat aproximativ un miliard de dolari. În fiecare an, milioane de turişti vizitează Noua Zeelandă pentru a descoperi peisajele ”Pământului de Mijloc”. Rings of Power și Stăpânul Inelelor au contribuit la consacrarea Noii Zeelande drept unul dintre liderii mondiali ai industriei cinematografice, în special în domeniul efectelor speciale digitale.