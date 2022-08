VIDEO Tom Cruise, artistul bun la toate. Nu există o altă vedetă de cinema ca el: ce a făcut pentru Top Gun 2

Tom Cruise se pricepe de minune să coordoneze secvențele complexe de zbor, iar asta poate fi văzut într-o nouă imagine, publicată pe Twitter, ce servește drept punte pentru lansarea digitală a filmului Top Gun: Maverick.

După ce a fost întârziat considerabil, pentru a oferi distribuției și echipajului mai mult timp pentru a lucra la secvențele de luptă extrem de minuțioase și a suferit întârzieri ulterioare din cauza pandemiei de COVID-19, continuarea Top Gun a fost lansată în sfârșit în cinematografe în luna mai, anul acesta, și s-a dovedit a fi o adevărată senzație în sălile de cinema.

Un nou clip din culisele Top Gun: Maverick dezvăluie cât de implicat a fost, de fapt, Cruise în coordonarea cascadoriilor din film.

Distribuit exclusiv de Fandango pentru a preîntâmpina lansarea digitală a filmului, videoclipul include, de asemenea, scurte interviuri cu co-starurile lui Cruise, Glen Powell și Miles Teller, precum și cu regizorul Joseph Kosinski și producătorul Jerry Bruckheimer, care relatează cât de grea le-a fost misiunea, de fapt.

Din acest clip se poate trage o concluzie clară: Tom Cruise este un perfecționist și, mai mult decât atât, așteaptă de la colaboratorii săi același lucru.

După cum detaliază Bruckheimer în videoclip, fiecare zi de pe platoul Top Gun 2 începea cu un briefing de trei ore în care Cruise coordona secvențele complexe de zbor, înainte ca actorii să intre în cabine și să înceapă filmările.

Powell a sugerat, la rândul lui, că nu există „o altă vedetă de cinema pe planetă” care ar fi putut face posibile secvențele aeriene din Top Gun 2 – nu în acest fel.

