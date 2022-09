Cel mai scump serial realizat vreodată: e disponibil pe Amazon Prime

Prequel-ul cu buget mare al Amazon, foarte așteptat, „The Lord of the Rings: The Rings of Power” este, în sfârșit, aici. Este cel mai scump serial realizat vreodată.

După ce aproape 10 milioane de oameni au urmărit mult așteptata premieră a serialului HBO, House of the Dragon, Amazon marjează cu The Lord of the Rings: The Rings of Power. Planul era ca Amazon să lanseze primele două episoade într-o lansare simultană pe platforma sa de streaming Prime Video, o practică destul de comună.

The Lord of the Rings: The Rings of Power, pe Amazon Prime

Dar execuția streamerului a fost puțin neortodoxă, cel puțin. La începutul lansării duble, episodul unu a fost – pentru unii utilizatori – literalmente de nevizionat. Nu este o exagerare, deoarece îi lipsea complet un buton de redare și, în schimb, utilizatorilor li s-a dat un mesaj care spunea „videoclipul este indisponibil momentan”. Între timp, episodul doi a fost disponibil la scară largă.

Din fericire, se pare că această eroare nu a afectat pe toată lumea și a fost remediată în câteva minute. Dacă acest lucru poate fi pus pe seama unei supraîncărcări a serverului de la milioanele care au vrut să vizioneze premiera în același timp sau pe un stagiar care a uitat să apese un buton. Dar de la una dintre cele mai proeminente companii tehnologice din lume și într-un moment crucial în aventura sa în curs de desfășurare în divertismentul în flux, este un derapaj destul de jenant, în orice caz.

Cu Amazon plătind 465 de milioane de dolari pentru primul sezon din „The Lord of the Rings: The Rings of Power”, se pare că este cel mai scump serial făcut vreodată. Și acest buget uriaș de mare nu include nici măcar cei 250 de milioane de dolari pe care Amazon a trebuit să-i plătească pentru drepturile asupra proprietății Tolkien în 2017.

Evident, așteptările sunt mari. Este o dorință incredibil de mare să depășești trilogia de film a lui Peter Jackson, care a fost unul dintre cele mai de succes proiecte de divertisment din punct de vedere critic, comercial și cultural, din toate timpurile.