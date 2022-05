VIDEO Avatar 2, primul trailer e online: ce știm despre lansarea The Way of The Water

Primul trailer Avatar: The Way of Water a fost lansat oficial online. După ce a petrecut ani de zile în stadiul de dezvoltare, prima continuare a filmului de succes al lui James Cameron, din 2009, va fi, la rândul lui, lansat, în sfârșit, în decembrie.

De altfel, Cameron este cunoscut pentru pentru pasiunea pe care o are îndreptată către tehnologie, atunci când vorbim despre introducerea acesteia în filmele sale. Se bănuiește, de asemenea, că Avatar 2 ar urma să fie și mai grandios decât prima parte care, la vremea respectivă, a uimit considerabil audiența.

Ca atare, a existat mult interes pentru a vedea ce are Cameron în mânecă, de data aceasta, însă lansarea oficială a trailerului a fost decisă, în urma unui studiu de marketing, de Disney.

Nu mai ai chiar atât de mult de așteptat până să poți vedea întregul film Avatar 2

Studioul a prezentat, pentru prima oară, Avatar 2, în timpul CinemaCon 2022, proiectându-l doar pentru participanți. În continuare, trailerul Avatar: The Way of Water a a fost difuzat exclusiv în cinematografe, atașat de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. În cele din urmă, previzualizarea mult așteptată a fost lansată și online.

Deloc surprinzător, Avatar 2 pare a avea parte de o performanță tehnică uluitoare, cu efectele vizuale de ultimă generație ce servesc drept atracție principală, fără dar și poate.

Pandora rămâne la fel de colorată ca niciodată, așa cum te-ai așteptat. În mod evident, te vei bucura să vezi mai mult din această lume, în Avatar 2, de vreme ce Cameron a decis să te plimbe, de data aceasta, sub apă.

Chiar și cu acest prim trailer lansat, nu se știu multe despre povestea Avatar: The Way of Water. S-ar părea că „familia” va fi o temă predominantă în filmul ce îl va continua pe primul. Există mai multe fotografii cu Jake și Neytiri, petrecând timpul cu copiii lor (dintre care unul pare a fi uman) în timp ce explorează tot ce are de oferit minunata lume Pandora.

Desigur, rămâne de văzut dacă a doua parte a francizei se va ridica la nivelul primei.

Avatar 2 se lansează în cinematografe în data de 16 decembrie 2022, spre bucuria tuturor fanilor.