Doctor Strange 2 ratează înscrierea în „liga băieților mari”, de la Marvel: ce notă a primit filmul recent lansat

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a primit a doua cea mai mica nota Cinema Score, pentru un film MCU, din toate timpurile. Numai trei filme, în toată istoria Marvel, au reușit această contraperformanță.

Regizat de Sam Raimi, Doctor Strange 2 a dat startul sezonului de vară al filmelor și urmărește aventurile personajului interpretat de Benedict Cumberbatch, în timp ce o protejează pe America Chavez (Xothli Gomez) prin multivers de o forță amenințătoate care vrea să-i fure puterea. Filmului i s-a făcut reclamă suficientă, realizând o oarecare legătură între poveștile prezentate în alte proiecte MCU, precum WandaVision, Loki și Spider-Man: No Way Home.

Scenariul filmului a extins rolurile unor personaje secundare precum Wanda Maximoff sau Falcon, în timp ce explorează noi povești pentru personaje ca Shang-Chi, Eternals și Moon Knight. Doctor Strange in the Multiverse of Madness reprezintă revenirea unui erou preferat de fani și, după marele succes al Spider-Man: No Way Home, așteptările erau, evident, mari.

Lansarea oficială a Doctor Strange 2 pare să fi dezamăgit o parte din fani

Potrivit CinemaScore, citat de The Direct, publicul a acordat filmului Doctor Strange in the Multiverse of Madness nota B+. Acest lucru face ca pelicula să fie una dintre cele trei filme MCU care nu primesc nota A. Producția „devine colegă” cu Thor, luând un B+ și situându-se ușor deasupra Eternals, care a obținut cea mai mică notă acordată unui film Marvel, vreodată.

Trebuie remarcat faptul că ceea ce „predică” CinemaScore se bazează pe o serie de întrebări adresate publicului prezent în ziua lansării oficiale, în cinematografe.

În acest scop, ar putea fi un indicator că publicul care l-a văzut pe Doctor Strange în Multiverse of Madness avea așteptări diferite. În mod absolut evident, indiferent de părerile unora sau ale altora, filmul și-a ratat lansarea grandioasă. Rămâne de văzut ce va însemna asta pentru eventualele continuări ale francizei.