Avatar 2: ce știm deja despre noul film, despre trailer și când îl vedem în cinematografe

Zoe Saldaña explică de ce lansarea lui Avatar 2 ar putea să tulbure publicul. Actrița a interpretat-o, ​​pentru prima dată, pe prințesa Na’vi Neytiri în Avatarul lui James Cameron, din 2009.

Filmul a spus povestea simplă, dar concentrată, a lui Jake Sully (Sam Worthington), un marinar cu dizabilități care se retrage în Pandora și se îndrăgostește de Neytiri.

Pe lângă faptul că a primit o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun film, Avatar a devenit un fenomen al culturii pop și filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile datorită, în mare parte, efectelor sale speciale inovatoare și a utilizării 3D.

În ciuda faptului că regizorul Cameron plănuiește patru continuari, publicul nu a mai văzut nimic din Pandora, pe marele ecran, de peste un deceniu. Două dintre aceste continuări au fost deja filmate, prima urmând să apară pe 16 decembrie 2022, cea de-a doua fiind, în prezent, programată pentru lansare pe 20 decembrie 2024.

Săptămâna trecută, la CinemaCon, Disney a fost prezentat primul trailer din nou intitulatul Avatar: The Way of Water, film care promite să depășească limitele tehnologiei, cu ajutorul scenelor subacvatice ieșite din comun.

Avatar 2, așteptat cu sufletul la gură de fanii lui James Cameron

Avatar 2 este, cu siguranță, unul dintre cele mai așteptate proiecte ale anului. Saldaña, a cărei cariere în nișa SF a crescut exponențial de la primul film, a împărtășit ce simte despre viitoarea lansare a Avatar 2. Saldaña a vorbit cu EW despre Avatar: The Way of Water.

„Este interesant; îți face nervii ferfeniță. Te face să te simți umil în fața lui – așteptarea s-a încheiat, în sfârșit. Și acum putem împărtăși ceva ce iubim atât de mult cu atât de mulți oameni care știm că au aceleași pasiuni și interese”, a declarat actrița.

Trailerul este, în mare parte, lipsit de dialoguri, mizând pe clasicile imagini luxuriante, plasate sub apă, la tropice. Singura replică care este rostită sună cam așa: „Știu sigur un lucru, oriunde am merge, această familie este fortăreața noastră”, spune vocea, în timp ce apar câteva imagini cu prințesa Na’vi însărcinată.

Acest lucru se aliniază, în mare măsură, cu ceea ce a spus James Cameron despre Avatar: The Way of Water, la un moment dat.

Așa cum menționam anterior, Avatar: The Way of Water va ajunge, în sfârșit, în cinematografe pe 16 decembrie 2022.