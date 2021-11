Reclamă specială de Crăciun, lansată de Disney. Ce finalist Vocea României a fost inclus în proiect

Reclamă specială de Crăciun, lansată de Disney. Iată ce finalist de la emisiunea Vocea României a fost inclus în proiect. Disney a deschis sezonul de iarnă cu un nou spot publicitar.

Tobi Ibitoye, finalist Vocea României, este cel care interpretează versiunea în limba română a coloanei sonore.

Reclama se numeşte „Tată nou”, are trei minute şi o să fie disponibil pe TV, în online, precum şi pe canalele proprii Disney în 45 de ţări din Europa, America de Nord, America de Sud şi Asia, inclusiv România, notează paginademedia.ro.

De precizat este că coloana sonoră din „Tată nou” se numeşte „Dacă uşa deschizi”, iar versiunea în limba română este interpretată de Tobi Ibitoye, un fost finalist al show-ului Vocea României în 2015, fiind atunci antrenat de Smiley.

„Mesajul piesei este unul emoţionant şi atât de valoros pentru mine atât ca artist, cât şi ca tată, şi mă bucur că am oportunitatea de a-l aduce mai aproape tuturor familiilor din România, în preajma Crăciunului. Trăiesc pe deplin magia poveştilor Disney alături de fetiţa mea, iar povestea de seara citită împreună este unul dintre momentele mele preferate din zi”, a spus cântăreţul.

Muzica a fost compusă de grupul Parkwild din Los Angeles, iar în versiunea originală, melodia „Love Runs Deeper” a fost interpretată de Gregory Porter, dublu câştigător al Premiilor Grammy.

Spotul publicitar a fost dezvoltat şi produs de echipa de creaţie din cadrul Disney EMEA, sub conducerea Angelei Affinita (director of brand marketing and creative), în parteneriat cu Flux Animation Studios din Noua Zeelandă. Clipul animat de Crăciun face parte din campania „Momente Împreună”, au anunţă reprezentanţii postului, conform sursei citate.

Despre Tobi Ibitoye

Despre Tobi Ibitoye, nigerianul care a participat la Vocea României, se știe că în România a găsit atât succesul, cât și dragostea. Artistul etse căsătorit cu o româncă pe nume Antonia, și a devenit tătic în urmă cu trei ani.