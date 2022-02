Veste bună pentru fanii Blade Runner: detalii despre următorul serial Blade Runner 2099

În urmă cu câteva luni, regizorul Blade Runner, Ridley Scott, a spus că se pregătește un serial live-action plasat în acel univers. Proiectul pare a fi cu un pas mai aproape de realitate, pentru că Amazon Studios l-a pus în dezvoltare.

Serialul se numește Blade Runner 2099, conform Deadline. Deși nu au fost dezvăluite încă detalii despre intrigă, titlul sugerează că seria va fi plasată la 50 de ani după Blade Runner 2049, continuarea filmului original al lui Scott.

Originalul Blade Runner a fost lansat în 1982 și de atunci a devenit unul dintre cele mai îndrăgite filme științifico-fantastice realizate vreodată. Continuarea, Blade Runner 2049, a fost lansată în 2017 și a avut, de asemenea, succes.

Serialul Blade Runner 2099 se va lansa pe Amazon Prime

Se spune că Scott este și unul dintre producătorii executivi ai noului serial și ar putea regiza unele episoade dacă serialul primește undă verde. Silka Luisa, care a scris viitorul serial thriller de călătorie în timp pentru Apple TV+, Shining Girls, se pare că este scriitoare și producător executiv.

E încă devreme să dăm detalii pentru Blade Runner 2099, dar știm că va fi lansat pe Prime Video. Serviciul de streaming are un palmares bun când vine vorba de producții SF, cu seriale precum The Expanse.

Un alt serial plasat în universul Blade Runner, Blade Runner: Black Lotus, a debutat pe Adult Swim și Crunchyroll anul trecut, deși acesta este un serial anime mai degrabă decât un proiect live-action. Seria SF se desfășoară în Los Angeles în anul 2032, situându-și evenimentele între filmul original al lui Harrison Ford din 2019 și pelicula cu Ryan Gosling în 2049. Un nou personaj, numit Elle, cunoscut sub numele de Black Lotus, care a fost creat cu puteri speciale. Se pare că a scăpat de creatorii ei și este în prezent urmărită de autorități.

Serialul are 13 episoade, care sunt regizate de Shinji Aramaki (Ultraman, Ghost in the Shell: SAC 2045) și Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, SAC 2045). Este produs de Alcon Entertainment și studioul de animație Sola Digital Arts, cu Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop) în calitate de producător creativ.