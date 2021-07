„Blade Runner: Black Lotus” are un nou trailer: când apare seria anime pentru fanii SF-ului clasic

Adult Swim și Crunchyroll au lansat primul trailer pentru SF-ul Blade Runner: Black Lotus, serialul anime pe care îl coproduc la San Diego Comic-Con, anul acesta.

Seria SF se desfășoară în Los Angeles în anul 2032, situându-și evenimentele între filmul original al lui Harrison Ford din 2019 și pelicula cu Ryan Gosling în 2049. Trailerul prezintă un nou personaj, numit Elle, cunoscut sub numele de Black Lotus, care a fost creat cu puteri speciale. Se pare că a scăpat de creatorii ei și este în prezent urmărită de autorități, potrivit Gizmodo.

În trailerul plin de acțiune, o vei vedea pe Elle doborând dușman după dușman. Ea trece foarte rapid de la faptul că nu știe cum de este capabilă să bată un grup de bărbați, la a mânui o katană, într-un fundal de fum, ceață și lumini de neon. Elle este interpretată de Jessica Henwick (Iron Fist), în versiunea în limba engleză, și de Arisa Shida în versiunea japoneză.

Serialul va avea 13 episoade, care vor fi regizate de Shinji Aramaki (Ultraman, Ghost in the Shell: SAC 2045) și Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, SAC 2045). Este produs de Alcon Entertainment și studioul de animație Sola Digital Arts, cu Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop) în calitate de producător creativ.

Când Blade Runner: Black Lotus va debuta în această toamnă, îl poți urmări în engleză pe Adult Swim și în japoneză pe Crunchyroll.

Cel mai așteptat SF al anului, întârziat din nou: când și unde va fi lansat Dune

Alt film SF foarte așteptat anul acesta este Dune. Dacă aștepți cu nerăbdare să vezi mult așteptatul film “Dune” al lui Denis Villeneuve, va trebui să ai și mai multă răbdare.

După ce a fost amânat de la data de lansare inițială din 18 decembrie 2020, până la 1 octombrie 2021, Dune a fost amânat din nou cu încă trei săptămâni, până la 22 octombrie 2021, conform Variety. Warner Bros. a amânat și alte câteva filme: “Cry Macho” al lui Clint Eastwood pe 17 septembrie și “The Many Saints of Newark” pe 1 octombrie.

Filmul, o adaptare a romanului clasic științifico-fantastic al lui Frank Herbert, are o distribuție de seamă, care îi include pe Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Stellan Skarsgård, Jason Momoa, Josh Brolin, Dave Bautista, Rebecca Ferguson și Javier Bardem. Dune va fi primul dintre cele două părți ale poveștii și va acoperi prima jumătate a cărții. Un al doilea film se va lansa la o dată necunoscută încă, pe baza celei de-a doua jumătăți a romanului.