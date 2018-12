Blade Runner se transformă într-un serial de animație cu potențial

Blade Runner a fost unul dintre cele bune filme făcute vreodată de Ridley Scott, iar continuarea lui Denis Villeneuve a făcut o treabă foarte bună în menținerea atmosferei din pelicula originală.

Considerat de mulți ca fiind unul dintre cele mai bune SF-uri, originalul Blade Runner a plecat de la o nuvelă a lui Philip K. Dick, același autor fantastic din spatele Minority Report, Total Recall sau A Scanner Darkly. De curând, gândurile lui K. Dick au făcut valuri pe Amazon Prime Video în The Man in the High Castle.

Având în vedere că premisa originalului Blade Runner este una care lasă loc de multe interpretări, nu ar trebuie să vină ca o surpriză faptul că cineva se gândește să continue acea poveste prin intermediul unui serial de animație.

Noul show va fi produs de Adult Swim, creatorii lui Rick and Morty, Mr. Pickles sau Samurai Jack și va încerca să exploreze și mai mult universul fantastic ecranizat de Ridley Scott în 1982. Premisa este una interesantă și se pretează de minune pentru ideea de animație

Ca referință, Blade Runner a mai avut parte de o reinventare manga în 2017 cu ocazia lansării prologului Blade Runner 2022: Black Out, din care face parte și captura de mai sus. Acela a fost creația regizorului Shinichiro Watanabe. Același Watanabe se va implica și show-ul celor de la Adult Swim.

Blade Runner – Black Lotus va fi numele complet al serialului și, cel puțin în prima fază, va fi format din 13 episoade de câte 30 de minute produse de studioul de animație Sola Digital Art (Ultraman). Shinji Aramaki (Appleseed) și Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) vor regiza toate episoade din primul sezon. Acțiunea se va desfășura în 2032 și ar trebui să includă câteva personaje pe care le vei recunoaște din filmul original cu Harrison Ford sau din ecranizarea de acum un an cu Ryan Gosling.