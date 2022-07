Vechi secrete apar în Pretty Little Liars: Original Sin: HBO Max lansează un nou trailer pentru noul sezon. Când e premiera

HBO Max a dezvăluit un nou trailer pentru seria sa foarte așteptată Pretty Little Liars: Original Sin.

Fiind a patra parte din franciza Pretty Little Liars, Original Sin, ea vine după încheierea show-ului original în 2017 și a spinoff-urilor ulterioare, Ravenswood și Pretty Little Liars: The Perfectionists. Dezvoltată de Robert Aguirre-Sacasa și Lindsay Calhoon Bring, noua serie se concentrează pe o distribuție proaspătă de personaje din orașul Millwood, unde o figură misterioasă cunoscută sub numele de “A” începe să țintească un grup de fete pentru păcatele comise de părinții lor cu două decenii în urmă.

Pretty Little Liars: Original Sin va avea premiera pe 28 iulie, pe HBO Max

Acum, cel mai recent trailer de la HBO Max pare să ofere o doză generoasă de nostalgie pentru fanii Pretty Little Liars. Prezentând aceeași atmosferă ciudată care a captivat telespectatorii serialului original, groaza din Original Sin începe cu un deces la dansul școlii. Urmărit și terorizat de un atacator necunoscut, un grup de prieteni este forțat să caute răspunsuri, chiar dacă asta înseamnă să investigheze trecutul întunecat al propriilor părinți. Poți urmări trailerul serialului de pe HBO Max mai jos.

Printre vedetele noului sezon se numără Chandler Kinney (Zombies), Bailee Madison (Good Witch), Maia Reficco (Kally’s Mashup), Zaria (Black-ish) și Malia Pyles (Baskets). Din distribuție mai fac parte Mallory Bechtel, Elena Goode, Sharon Leal, Eric Johnson, Lea Salonga și Alex Aiono.

Premiera primelor trei dintre cele zece episoade ale sale va avea loc pe 28 iulie.

Pretty Little Liars este un serial de televiziune thriller de mister pentru adolescenți american dezvoltat de I. Marlene King. Seria, bazată pe seria de romane cu același nume scrisă de Sara Shepard, urmărește viața a cinci cei mai buni prieteni al căror grup se destramă după dispariția liderului lor, Alison. Un an mai târziu, prietenii înstrăinați Spencer, Hanna, Aria și Emily se reunesc, în timp ce încep să primească mesaje de la o figură misterioasă numită „A”, care amenință să dezvăluie cele mai adânci secrete.