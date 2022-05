Netflix, Amazon Prime și HBO Max, în raport cu viitoarea lansare Disney+ în România: preț, conținut, producții originale

În ultimii trei ani, ni s-au oferit mai multe opțiuni de servicii de streaming TV ca niciodată. Cu asta vine un buget de abonament de streaming care fie crește, fie se micșorează, în funcție de care merită timpul și banii. Iar concurența pentru ochii și banii tăi este acerbă. Iată cum arată o comparație între Netflix, Amazon Prime, HBO Max și Disney+.

Alegerile tale depind probabil de serialele și filmele originale care îți plac, de cât de important este pentru tine un catalog retro de emisiuni TV în flux mai vechi, dacă trebuie să iei în considerare copiii, colegii de cameră sau fanii sportului și, bineînțeles, bugetul tău. Unele dintre aceste servicii oferă opțiuni mai ieftine (cum ar fi nivelul gratuit al lui Peacock), în timp ce altele vin în esență gratuite ca parte a unui pachet (cum ar fi ESPN Plus din pachetul Disney). Odată cu creșterea prețului Netflix în vigoare, opțiuni precum Amazon Prime Video ar putea merita o a doua privire.

Am examinat fiecare dintre aceste servicii de streaming în mod individual și am luat în considerare mai mulți factori, pentru a compara: conținut, designul aplicației și funcțiile și valoarea generală. Cu siguranță, anumite preferințe personale în ceea ce privește amestecul de conținut influențează deciziile noastre, așa că reține că, dacă îți place un anumit serial sau emisiune, este posibil să ai și un alt favorit.

Având în vedere asta, iată lista celor mai bune servicii de streaming din România: Netflix, HBO Max și Amazon Prime, dar și Disney+ care se va lansa la noi în țară pe 14 iunie.

Netflix

Netflix, cea mai populară platformă de streaming, a avut nevoie de doar 12 ani pentru a crea un venit anual de 25 de miliarde de la abonații săi, iar acum, Netflix are aproape 214 de milioane de abonați în 2022. Streamerul a pierdut aproximativ 200.000 de abonați în primele luni ale anului 2022 – primul său declin grav, în aproape un deceniu. O serie de factori au condus la scădere, inclusiv concurența din partea platformelor rivale precum Disney+ și Hulu, oprirea serviciului în Rusia și partajarea pe scară largă a parolelor.

La Netfilx sunt trei tipuri de abonament în România: abonamentul Minim – 7,99 EUR / lună, abonamentul Standard – 9,99 EUR / lunăm și abonamentul Premium – 11,99 EUR / lună. Diferențele între aceste tipuri de abonament sunt: rezoluția (calitatea imaginii) și numărul de aparate pe care poți viziona simultan.

În ceea ce privește interfața aplicației de streaming, e simplu să te descurci pe Netflix, fie că intri pe site (prin browser), fie prin aplicație. Am întâlnit foarte puține erori, în general cauzate de întârzieri în conectare sau viteza redusă la internet, dar acestea veneau de la mine, nu de la ei.

Referitor la conținut, după ce termini prima tură de vizionări, mai ales dacă ai ceva pretenții, vei crede că nu mai ai ce vedea. Ia o pauză, eventual, și revino după o lună-două. Sunt surprize plăcute, dacă știi cum să cauți. Îți recomand niște coduri secrete despre care poți citi mai multe aici, ca să descoperi mai ușor producțiile tale favorite.

HBO Max

HBO Max s-a lansat pe 8 martie 2022 în România. A înlocuit HBO GO. Platforma de streaming premium a WarnerMedia este disponibilă la preţul de 4,99 de euro pe lună. HBO Max este o nouă experienţă de streaming care oferă tot ce e mai bun în entertainment, filme, seriale originale şi titluri pentru copii de la Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals, precum şi de la alte studiouri.

Ca referință, platforma de streaming este disponibilă acum în 46 de teritorii din America şi Europa, iar numărul a crescut la 61 de teritorii, pe 8 martie. Atunci, HBO Max s-a lansat în alte 15 ţări europene. HBO Max înseamnă, mai exact, cinci profiluri, trei streamuri simultane şi un număr nelimitat de dispozitive înregistrate pentru fiecare abonament. În ceea ce privește caracteristicile tehnice, vei beneficia de: sunet 5.1 surround, Dolby Atmos şi anumite titluri disponibile în 4k. De asemenea, interfața e intuitivă și ușor de folosit.

În ceea ce privește producțiile, HBO Max include cele mai noi filme și seriale de la Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network și Max Originals. Printre acestea se numără Matrix: Resurrections, Dune, King Richard, dar și sezoane noi din Westworld, His Dark Materials și prequel-ul Game Of Thrones – House Of The Dragon. În plus, blockbusterele Warner Bros. vor intra pe HBO Max la 45 de zile de la lansarea în cinematografe. După cum spune Johannes Larcher, Head of HBO Max International, HBO Max vine în Europa şi aduce cele mai bune filme şi seriale produse în ultima sută de ani de Warner Bros., alături de producţii HBO, Max Originals, DC şi Cartoon Network.

Amazon Prime

Amazon Prime România are numeroase filme, seriale și emisiuni populare în vogă, dar și filme originale, disponibile exclusiv pe această platformă de streaming video, precum Being the Ricardos, dar și seriale exclusive precum The Marvelous Mrs. Maisel.

În România, Amazon Prime Video face concurență cu celelalte platforme de streaming video, pentru că oferă o gamă foarte variată de filme, și nu numai, ce pot fi vizionate pe orice dispozitiv. De asemenea, îți pune la dispoziție o suită de titluri pe care le poți găsi doar pe această platformă, marca Amazon Studios, dar și alte exclusivități, acces la canale premium, titluri disponibile pentru închiriere sau achiziționare, evenimente live și multe altele. Prime Video este singurul loc în care, în exclusivitate, vei putea unul dintre cele mai așteptate seriale ale anului 2022, The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Referitor la prețul abonamentului, ai la dispoziție 7 zile gratuite pentru a testa platforma de streaming, abonamentul lunar costând doar 14 lei, dacă plătești cu un card din România. Nu se percep taxe suplimentare de niciun fel, ci doar retragerea lunară a sumei de pe card.

Disney+

În cazul în care te-ai plictisit de Netflix sau, pur și simplu, ești în căutarea unor noi oportunități de divertisment, apar vești bune pentru tine, din lumea streaming-ului video. Populara platformă Disney+ intră pe piața din România și are planuri mari pentru viitori săi abonați.

Cei de la Disney+ au anunțat că vor fi prezenți pe zeci de noi piețe. Mai exact, este vorba despre 42 de țări și 11 teritorii noi. Din fericire, și țara noastră se află pe listă. Pe 14 iunie se lansează și la noi.

Disney a publicat pe site oferta de lansare: 12 luni la prețul de 8 luni, la 239,90 de lei.