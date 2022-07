Nici nu a venit bine în Europa, iar HBO Max face economie: lista investițiilor anulate

Nici nu s-a lansat bine, iar HBO Max face valuri printre pasionații de streaming din Europa. Din păcate, popularitatea serviciului se pare că nu se transpune neapărat în finanțe fabuloase pentru compania mamă, de aici și nevoie de economie.

HBO Max activează sub compania mamă Warner Bros. Discovery care tocmai s-a rupt de operatorul american de telefonie AT&T. Printre altele, această diviziune se pare că s-a reflectat într-o serie de dificultăți financiare pentru platforma de streaming. În consecință, chiar dacă momentan nu vorbim de restructurări, s-a întrerupt producția la o serie importantă de filme și seriale, mai ales cele produse în colaborare cu studiouri europene.

HBO Max face economie

HBO Max a anunțat, conform Variety, că nu va mai realiza producții originale pentru serviciul de streaming în cea mai mare parte a Europei. Practic, au fost anulate producții ce ar fi urmat să fie realizate în Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, Europa Centrală, Țările de Jos și Turcia. Singurele excepții de la această lovitură, cel puțin momentan, sunt creațiile ce urmau să iasă din Spania și Franța.

Anunțul de acum este o parte dintr-un plan mai mare de reducere a costurilor ce ar trebui să aducă un plus de 3 miliarde de dolari la bugetul Warner Bros. Discovery, după desprinderea de AT&T. ”Analizăm propunerile de conținut actual pe serviciile existente.”, a explicat un purtător de cuvânt al companiei mamă pentru publicația citată. ”Ca parte a acestui proces, am decis să eliminăm o cantitate limitată de conținut original de pe HBO Max, cât și să oprim eforturile noastre conținut original pentru HBO Max în țările nordice și Europa Centrală. Am întrerupt, de asemenea, activitățile incipiente de dezvoltare conținut din teritoriile noi, precum Țările de Jos și Turcia, care au început anul trecut.”

Problema majoră, pe lângă faptul că nu vei mai vedea continuarea unor seriale îndrăgite precum Lust (Suedia), Kamikaze (Danemarca) sau The Informant (Ungaria) este că acestea vor dispărea de pe serviciul de streaming la nivel global.