Netflix a început să „tremure” de frică în fața rivalilor Apple TV+ și Disney+

Netflix se pregătește de o perioadă mai grea și s-ar putea să nu încheie anul așa cum ar fi sperat. Serviciile de streaming video de la Apple și Disney sunt după colț. Iar investitorii au emoții pe bună dreptate.

Netflix începe să simtă că pierde din felia generoasă pe care o are în piața serviciilor de streaming video. Ani la rândul, compania americană a părut că nu are rival și a avut spațiu suficient să crească și să se dezvolte în mai toate zonele în care a vrut.

Netflix a făcut cam tot ce a vrut și mai toate planurile i-au reușit. Dar acestă perioadă s-ar putea să se încheie. Pentru că în arena streamingului video sunt așteptați competitori care se anunță destul de puternici: Apple TV+ și Disney+ se vor lansa în câteva săptămâni. Apple TV+ debutează pe 1 noiembrie și e posibil să fie disponibil global.

HBO Max își face încălzirea pentru primăvara anului viitor.

Cel mai probabil, pentru Netflix urmează o aterizare. Rămâne de văzut dacă va fi una lină sau una extrem de dureroasă.

Cum va rezista Netflix în fața Apple TV+, Disney+ și HBO Max

Netflix și-a avertizat deja investitorii că se cam adună norii asupra imperiului construit în piața serviciilor de streaming video. Prognozele pesimiste vin oricum într-un context în care creșterea platformei nu e atât de bună pe cât se spera.

Numărul abonaților crește, dar ritmul de creștere este lent. Între iulie și septembrie, adică în trimestrul al treilea, Netflix a adăugat 6,8 milioane de abonați noi. Dintre aceștia, jumătate de milion provin din Statele Unite, restul de 6,3 milioane sunt din afara țării.

E puțin sub ținta de 7 milioane de abonați, dorită de investitori.

Netflix susține că nu a atins această cifră din cauza unei ușoare majorări a prețului abonamentelor din Statele Unite. Pe de altă parte, însă, compania s-a retras din App Store, așadar nu-ți mai poți face cont de Netlfix direct acolo.

Serviciul video a vrut să nu mai plătească Apple acel comision de 30%. Dar se poate dovedi acum că s-a zgârcit și că decizia nu a fost chiar una bună. Și e un spațiu bun pentru business acolo, dacă te uiți la încasările Tinder. Aplicația de matrimoniale a generat 497 milioane de dolari în încasări, iar Statele Unite ale Americii reprezintă 18% din veniturile sale.

13% din bani vin din Brazilia și 4% din Marea Britanie. Apoi din celelalte țări în care Tinder există.

La acest moment, Netflix a ajuns la 158 de milioane de utilizatori care plătesc abonament. La ce lansări se anunță în această piață, s-ar putea să nu mai fie loc de mai sus.

În privința sumelor încasate, profitul pe trimestrul trecut a fost de 665 de milioane de dolari, în creștere cu 65% față 403 milioane de dolari cât făcea în aceeași perioadă din 2018. Veniturile au crescut, de asemenea, cu 31% – de la 4 miliarde de dolari în 2018 la 5,25 de miliarde de dolari anul acesta.

Investitorii se declară, totuși, optimiști. Numai că uită că, până acum, Netflix s-a bătut doar cu canalele clasice de televiziune și cu firme precum HBO și Amazon.

Cu cine se va bate Netflix în viitor

Primele companii de streaming video care se pregătesc să concureze cu gigantul Netflix sunt Apple TV+ și Disney+. Ambele se lansează în luna noiembrie – pe 1, respectiv pe 12.

„Faptul că Netflix a raportat o creștere dezamăgitoare fără să aibă vreun competitor puternic e un semnal prost pentru 2020 încolo.”

Eric Haggstrom, analist eMarketer

Apple TV+ promite o ofertă generoasă. Americanii au semnat deja parteneriate cu nume mari pe partea de seriale, filme și documentare.

Promite conținut exclusiv cu vedete precum Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer, J.J. Abrams, Jason Momoa, M. Night Shyamalan, Jon M. Chu și multe altele.

De asemenea, Disney+ se poate dovedi un rival extrem de periculos pentru Netflix. Avantajul constă în brandurile foarte puternice pe care le are în portofoliu: Star Wars, Marvel și producții Pixar sunt doar câteva dintre ele. Platforma promite aproximativ 1.000 de filme și seriale. E un număr impresionant.

Și acestea sunt doar lansările de anul acesta. Pentru că în primăvara anului viitor se va lansa și HBO Max.

Practic, toate platformele care există în prezent precum HBO Go și HBO Now vor dispărea, vor fi înghițite de noul serviciu de streaming video HBO Max. Și primele înțelegeri au fost deja făcute.

Warner Media, gigantul care se află în spatele HBO Max, își va retrage conținutul de pe Netflix pentru a-l difuza exclusiv pe HBO Max. Pe listă sunt producții precum Friends, The Fresh Prince of Bel-Air și Pretty Little Liars.

Adică producții cu care Netflix a reușit să atragă.

Sigur, apariția mai multor jucători puternici în piața serviciilor de streaming video este pericualoasă pentru Netflix. Dar marele câștigător e, de fapt, consumatorul.

Adică noi toți, care vom avea de unde alege. Cu cât oferta e mai generoasă, cu atât mai bine.