Universul Marvel ar putea fi „zguduit” de Doctor Strange 2: ce a spus Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch a sugerat, într-o declarație, că Doctor Strange in the Multiverse of Madness se pregătește un viitor interesant în Universul Marvel.

În mai puțin de o săptămână, Marvel va reveni pe marile ecrane cu filmul regizat de Sam Raimi. Și la fel ca majoritatea lansărilor din luna mai, pentru Studiourile Marvel, se așteaptă ca evenimentele din Doctor Strange in the Multiverse of Madness să aibă repercusiuni semnificative pentru MCU, care vor avea ecou în viitor. Acesta marchează al doilea film „solo” cu Cumberbatch, în cadrul francizei, deși este a șasea sa apariție pe ecran, în general, în acest rol.

Doctor Strange 2 include, de asemenea, revenirea lui Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), dar și debutul personajului America Chavez (Xochitl Gomez). Decizia lui Strange de a-l ajuta pe Peter Parker (Tom Holland), în Spider-Man: No Way Home, are consecințe grave asupra multiversului. Nu este sigur cum se va rezolva această problemă, însă pentru a afla acest lucru, cel mai probabil că va trebui să mergi la cinema și să vezi filmul.

Benedict Cumberbatch, despre Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Într-un interviu recent de promovare pentru Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Cumberbatch a dezvăluit că este încântat să afle dacă fanii vor „gusta” noul său film.

„Chiar abia aștept să văd care este reacția fanilor la Multiverse of Madness, dar și ce se va întâmpla cu Strange. Cred că se pregătește pentru un viitor cu adevărat interesant în Universul Marvel”, a declarat Benedict Cumberbatch.

Așa cum deja ți-ai dat seama, Cumberbatch nu poate intra în prea multe detalii despre Multiverse of Madness. De când a debutat în filmul original Doctor Strange, în 2016, actorul a învățat să stăpânească arta promovării unui film Marvel fără să dezvăluie accidental vreun detaliu.

Cât despre modul în care Doctor Strange în Multiverse of Madness stabilește viitorul personajului? Este greu de spus în acest moment. În afară de faptul că Studiourile Marvel sunt extrem de atente la ceea ce dezvăluie, evenimentele filmului regizat de Raimi pot schimba drastic MCU, în ansamblu.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness va putea fi văzut în cinematografe începând cu data de 6 mai 2022.