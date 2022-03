Uncharted se înverșunează să rămână în topuri: cifrele impresionante din cinematografele din întreaga lume

Produs de Sony, filmul „Uncharted” se încăpățânează să rămână în topuri, atunci când vorbim de încasările din sălile de cinematograf, din ultima perioadă.

Până în momentul de față, pelicula a strâns nici mai mult, nici mai puțin de 23,2 milioane de dolari, în 4.275 de cinematografe, din întreaga lume. Iar această sumă este aferentă săptămânii cu numărul doi, de la lansarea sa oficială.

În total, în prima săptămână, „Uncharted” a bifat aproximativ 44 de milioane de dolari. Ce-i drept, atunci când vorbim despre veniturile obținute în cea de-a doua săptămână, se vede o oarecare scădere de 46%, însă acest procent nu reprezintă, neaparat, un motiv de îngrijorare pentru Sony.

Ba mai mult, în lumina recentului succes, compania s-a grăbit să numească „Uncharted” franciză, sugerând, în acest fel, că vor exista, cu siguranță, și continuări, în anii ce urmează.

Dacă este să vorbim despre un total general, la nivel mondial, trebuie menționat că „Uncharted” a încasat, la nivel național (Statele Unite ale Americii) 83,3 milioane de dolari, 143 de milioane de dolari la nivel internațional, iar global a reușit performanța de 226,4 de milioane de dolari. Toate aceste cifre sunt valabile înainte de lansarea oficială în China, în data de 14 martie. Se bănuiește că veniturile vor crește și mai mult.

Ce alte producții, în afară de „Uncharted”, s-au mai bucurat de succes, în ultima perioadă

În ceea ce privește clasamantul american, imediat după „Uncharted” se află producția „Dog”, cu Channing Tatum în rolul principal. Locul trei este ocupat de tot de o producție aflată sub bagheta Sony, „Spider-Man: No Way Home”.

De altfel, cel mai recent „Spider-Man” a fost nominalizat inclusiv la premiile Oscar, pentru cele mai bune efecte speciale.

De remarcat că, în top 3 cele mai vizionate filme din cinematografe se află nu unul, ci două filme în care joacă „proaspăta speranță”, actorul Tom Holland.

„Uncharted” a fost lansat în cinematografe în data de 18 februarie 2022.