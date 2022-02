Nominalizările la Oscar 2022. Ce filme și ce actori sunt pe listă

Doar câteva dintre puținele filme care au rulat în timpul pandemiei în cinematografe au primit nominalizări la premiile Oscar 2022, dar chiar și așa, Hollywood-ul se pregătește pentru ceremonie. Nominalizările vor fi anunțate marți, cu o categorie extinsă a celui mai bun film. Potrivit anunțului făcut de Academie, ceremonia va avea o gazdă în acest an, dar nu a dezvăluit încă cine va fi aceasta. Află, în continuare, ce filme și ce actori sunt pe listă.

Nominalizările la Oscar 2022

Nominalizările la premiile Oscar 2022, organizate pe 27 martie, au fost anunțate marți, cu o categorie extinsă a celui mai bun film, făcând astfel loc unei game mai largi de filme. Printre filmele care au primit cele mai multe nominalizări se numără „Belfast“, „West Side Story“ și „Don’t Look Up“.

Anul acesta, ceremonia va avea o gazdă, potrivit anunțului făcut de Academie, care nu a dezvăluit încă cine este aceasta. După ce ceremonia restrânsă din 2021 s-a prăbușit în audiențe, principalul motiv fiind absența marilor lansări cinematografice, se fac presiuni astfel încât premiile Oscar să devină mai populare și mai relevante în rândul publicului tânăr.

Nominalizările de la Los Angeles au fost anunțate de Tracee Ellis Ross și Leslie la ora 13:20 GMT (15:20 ora României). Din păcate, doar câteva dintre filmele care au rulat pe vreme de pandemie au primit câteva nominalizări la premiile Oscar 2022.

Ce filme și ce actori sunt pe listă

Filmul cu cele mai multe nominalizări, respectiv 12, este „The Power of the Dog“. Acesta este urmat îndeaproape de „Dune“, cu 10 nominalizări, „Belfast“ și „West Side Story“, cu câte 7 nominalizări fiecare.

Urmează „King Richard“ (6), „Don’t Look Up“ (4), „Nightmare Alley“ (4) și „Drive My Car“ (4).

Premiile Oscar 2022: Cel mai bun film

„Belfast“

„CODA“

„Don’t Look Up“

„Drive My Car“

„Dune“

„King Richard“

„Licorice Pizza“

„Nightmare Alley“

„The Power of the Dog“

„West Side Story“

Premiile Oscar 2022: Cea mai bună actriță în rol secundar

Jessie Buckley, „The Lost Daughter“

Ariana DeBose, „West Side Story“

Judi Dench, „Belfast“

Kirsten Dunst, „The Power of the Dog“

Aunjanue Ellis, „King Richard“

Premiile Oscar 2022: Cel mai bun actor în rol secundar

Ciaran Hinds, „Belfast“

Troy Kotsur, „CODA“

Jesse Plemons, „The Power of the Dog“

J.K. Simmons, „Being the Ricardos“

Kodi Smit-McPhee, „The Power of the Dog“

Premiile Oscar 2022: Cel mai bun film internațional

„Drive My Car“

„Flee“

„The Hand of God“

„Lunana: A Yak in the Classroom“

„The Worst Person in the World“

Premiile Oscar 2022: Cel mai bun film de animație

„Encanto“

„Flee“

„Luca“

„The Mitchells vs. The Machine“

„Raya and the Last Dragon“

Premiile Oscar 2022: Cel mai bun scenariu adaptat

„CODA“

„Drive My Car“

„Dune“

„The Lost Daughter“

„The Power of the Dog“

Premiile Oscar 2022: Cel mai bun scenariu original

„Belfast“

„Don’t Look Up“

„King Richard“

„Licorice Pizza“

„The Worst Person in the World“

Premiile Oscar 2022: Cel mai bun actor în rol principal

Javier Bardem, „Being the Ricardos“

Benedict Cumberbatch, „The Power of the Dog“

Andrew Garfield, „Tik Tik Boom!“

Will Smith, „King Richard“

Denzel Washington, „The Tragedy of Macbeth“

Premiile Oscar 2022: Cea mai bună actriță în rol secundar

Jessica Chastain, „The Eyes of Tammy Faye“

Olivia Colman, „The Lost Daughter“

Penelope Cruz, „Parallel Mothers“

Nicole Kidman, „Being the Ricardos“

Kristen Stewart, „Spencer“

Premiile Oscar 2022: Cel mai bun regizor

Kenneth Branagh, „Belfast“

Ryusuke Hamaguchi, „Drive My Car“

Paul Thomas Anderson, „Licorice Pizza“

Jane Campion, „The Power of the Dog“

Steven Spielberg, „West Side Story“

Premiile Oscar 2022: Cea mai bună coloană sonoră

„Don’t Look Up“

„Dune“

„Encanto“

„Parallel Mothers“

„The Power of the Dog“

Premiile Oscar 2022: Cele mai bune efecte speciale

„Dune“

„Free Guy“

„No Time to Die“

„Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“

„Spider-Man: No Way Home“.