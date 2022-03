Un asteroid potențial periculos pentru Pământ: ce se va întâmpla în 2023

Un asteroid de aproximativ 70 de metri a devenit „cel mai riscant observat în peste un deceniu”, dând motive de îngrijorare astronomilor de la Agenția Spațială Europeană.

Observațiile inițiale ale asteroidului numit „2022 AE1” au arătat un impact potențial cu Pământul pe 4 iulie 2023 – timpul nu ar fi suficient pentru a încerca devierea lui și este suficient de mare pentru a provoca daune reale unei zone mari în cazul în care ar lovi.

În mod îngrijorător, șansa de impact a părut să crească pe baza primelor șapte zile de observații, urmate de o săptămână dramatică „în întuneric”, în timp ce Luna plină a eclipsat asteroidul, estompând observațiile ulterioare. Dar, pe măsură ce luna s-a îndepărtat, Centrul de Coordonare a Obiectelor din Apropierea Pământului (NEOCC) al ESA a aruncat o altă privire.

Putem răsufla ușurați: șansa de impact a scăzut dramatic. De atunci, a fost confirmat că 2022 AE1 nu va afecta Pământul și a fost eliminat de pe lista de riscuri a ESA.

„În ianuarie anul acesta, am văzut un asteroid cu cea mai înaltă clasare pe scara Palermo pe care l-am văzut în mai mult de un deceniu, ajungând la -0,66”, a spus Marco Micheli, astronom la NEOCC al ESA. „În cei aproape zece ani ai mei la ESA nu am văzut niciodată un obiect atât de riscant. A fost o emoție să urmăresc 2022 AE1 și să-i aflăm traiectoria, până când am avut suficiente date pentru a spune cu siguranță că acest asteroid nu va lovi Pământul”, a adăugat el.