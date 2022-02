Ucraina le cere voluntarilor internaționali să se alăture „armatei IT” împotriva Rusiei: „Continuăm să luptăm pe frontul cibernetic”

Ucraina recrutează voluntari internaționali pentru a efectua atacuri cibernetice împotriva Rusiei. Sâmbătă după-amiază, Mykhailo Fedorov, ministrul transformării digitale a țării, a postat pe Twitter pentru a anunța că formează o „armată IT” pe Telegram.

„Vor fi sarcini pentru toată lumea”, a spus el. „Continuăm să luptăm pe frontul cibernetic”.

La momentul actual, canalul are peste 26.000 de abonați. Într-o postare, tradusă în engleză de The New York Times, guvernul ucrainean îndeamnă oamenii „să folosească orice vector de atacuri cibernetice și DDoS” asupra unei varietăți de ținte rusești.

Ucraina declară război cibernetic Rusiei

De asemenea, într-o postare separată, țara face apel la oameni să raporteze canalele YouTube care postează conținut pro-rus, cu intenția de a le elimina. Acest apel la acțiune a venit cam în aceeași perioadă în care YouTube a declarat că le interzice temporar Russia Today și alte canale afiliate la Kremlin să obțină venituri din reclame pe platformă.

Apelul pentru voluntari a venit și după ce Anonymous și-a revendicat responsabilitatea pentru distrugerea mai multor site-uri web ale guvernului rus, inclusiv pe cele aparținând Kremlinului și Ministerului Apărării.

RT.com a confirmat că atacul a avut loc, spunând că a încetinit unele site-uri web, în ​​timp ce altele sunt offline pentru „perioade prelungite de timp”. Acoperirea de către RT a situației din Ucraina a fost copleșitoare dintr-o perspectivă pro-rusă, arătând focuri de artificii și sărbători vesele în teritoriile nou ocupate.

Însă alegerea de a gestiona mișcarea aceasta de pe Telegram este una care ar putea afecta Ucraina pe termen lung.

După cum subliniază Moxie Marlinspike, fondatorul Signal, Telegram nu este criptat așa cum cred majoritatea oamenilor. Dacă nu activezi funcția Secret Chat, conversațiile tale nu sunt criptate end-to-end, ceea ce înseamnă că Telegram poate debloca majoritatea mesajelor în orice moment.

În situația actuală, aceasta este o problemă, deoarece mulți angajați Telegram au familie în Rusia și, după cum notează Marlinspike, există un scenariu în care guvernul țării ar putea exploata acest fapt.