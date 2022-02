De ce a fost blocat Google Maps în Ucraina: cum a devenit un instrument de război în conflictul cu Rusia

Fără niciun fel de intervenție din partea utilizatorilor, Google Maps a devenit, peste noapte, un instrument vital în localizarea fluxurilor de tancuri și soldați pe teritoriul Ucrainei. Acum, Google a luat o decizie radicală.

În momentul în care te afli în trafic, pornind de la datele furnizate de toate telefoanele din mașini, Google poate face o estimare corectă și precisă legată de viteza de deplasare. Pornind de la acest set de circumstanțe, îți oferă în timp real acces la blocaje în trafic din fiecare colț al planetei, inclusiv din Ucraina. În combinație cu informațiile care se cunosc din presă și din imaginile din satelit legate de poziția trupelor ruse, dar și ucrainiene, soluția cartografică de la Google a devenit instrument de război. Nu de alta, dar nicio soluție nu este mai eficientă și utilă în a-ți afișa o coloană de 5 kilometri de tancuri și artilerie ce se deplasează spre Kiev.

According @googlemaps, there is a „traffic jam” at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

Someone’s on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL

— Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) February 24, 2022