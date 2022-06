Top Gun: Maverick bate recorduri după recorduri: Tom Cruise le-a arătat tuturor „cum se face”

Top Gun: Maverick este, în mod oficial, cel mai tare film din 2022 – poate din toate punctele de vedere.

La mai bine de trei decenii după ce Tom Cruise a jucat, pentru prima dată, rolul lui Pete „Maverick” Mitchell, în filmul original Top Gun, continuarea mult așteptată, care a fost adesea amânată din cauza COVID-19, a sosit în sfârșit pe marile ecrane, iar acest lucru s-a întâmplat acum câteva săptămâni.

Top Gun: Maverick a fost lansat în cinematografe fără prea multă concurență și a generat cele mai bune recenzii ale carierei lui Tom Cruise. Rezultatul a fost cel scontat: încasările au fost uriașe, atât pentru franciză, în sine, cât și pentru actor care și-a luat, fără dar și poate, partea leului.

Maverick face legea în cinematografe

După un weekend de lansare absolut senzațional în cinematografe, Top Gun: Maverick a debutat cu peste 160 de milioane de dolari pe plan intern. Acest lucru a fost suficient pentru a scoate Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de la Marvel Studios, din top. Spre deosebire de aproape orice alt blockbuster, venit vreodată de la Hollywood, box office-ul pentru Top Gun 2 nu a înregistrat o scădere rapidă în „sondaje”. Vânzările de bilete sunt în continuă creștere pentru filmul absolut al acestei veri, care l-a readus pe Tom Cruise în prim-plan.

După cum raportează, de altfel, și THR, Paramount bifează un record: cel mai important film din 2022, iar acesta este, fără niciun dubiu, Top Gun: Maverick. Filmul a sărit luni pragul de 400 de milioane de dolari pe plan intern și a depășit, de asemenea, în mod oficial, Doctor Strange in Multiverse of Madness.

În mod evident, se pare că publicul era pregătit să-l revadă pe Tom Cruise în rolul lui Maverick, în ciuda faptului că majoritatea celor care au mers la cinema ca să-l vadă, nu erau, probabil, născuți în 1986, atunci când s-a lansat oficial primul Top Gun.