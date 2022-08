Top 15 actori talentați, dar total nepotriviți pentru rolurile lor din filme

Producția unui film de la Hollywood costă destul de mulți bani, acesta este un lucru pe care îl știe deja toată lumea. Efectele finale, de la lumini, la sunet și costumație, sunt afectate de fiecare decizie, inclusiv de alegerile actoricești.

Și, pentru că tot am vorbit despre acest aspect, trebuie să recunoști că, în decursul „vieții tale cinefil” ți s-a întâmplat măcar o singură dată să recunoști că un anumit actor este total nepotrivit pentru rolul ales. Iar asta, în pofida faptului că, dincolo de rol, el rămâne, totuși, un artist extrem de talentat.

Așadar, hai să vedem care sunt cele 15 cele mai nepotrivite alegeri din distribuțiile filmelor cunoscute.

Top 15: actori excelenți, dar aleși total greșit pentru respectivul rol

1. Jared Leto, în rolul lui Joker (Suicide Squad)

Suicide Squad este, în prezent, unul dintre cele mai controversate filme marca DCEU. Știi deja povestea: un criminal ajunge în lumina reflectoarelor după ce suferă câteva operații, în urma unei recuperări. Metoda actoricească a lui Leto, în rolul lui Joker, nu a fost neapărat îngrozitoare, dar se poate spune că nu s-a potrivit cu entuziasmul de care a beneficiat filmul, înainte de lansare.

2. Scarlett Johansson, în Ghost In The Shell

Una dintre cele mai remarcabile controverse de casting din deceniul precedent se referă la alegerea lui Scarlett Johansson pentru a juca în filmul Ghost In The Shell. Publicul a fost surprins de decizia celor care s-au ocupat de distribuție, alegând o actriță albă, în locul uneia asiatice. Deloc surprinzător, Ghost in the Shell a fost un hit de box office. Există posibilitatea ca alegerea să fi ajutat, iar aceasta este o concluzie cu adevărat tristă, însă o realitate a acelor ani, din nefericire.

3. Hayden Christensen, în rolul lui Anakin Skywalker (Războiul Stelelor)

Trilogia prequel Războiul Stelelor a fost considerată mai mult o glumă proastă decât o producție serioasă, iar acest fapt a fost valabil chiar și pentru fanii absoluți ai francizei Star Wars. De altfel, toată lumea a fost de acord că Hayden Christensen nu s-a prea potrivit în rolul lui Vader Anakin Skywalker.

4. Colin Farrell, în rolul lui Alexander (Alexander)

Deși Colin Farrell este un actor complet, în rolul Alexandru cel Mare, el a părut cam „ca nuca în perete”. Deși și-a dus misiunea onorabil până la capăt, nu avem cum să nu remarcăm accentul irlandez de care Farrel nu prea a știut cum să scape.

5. Elizabeth Banks, în rolul Laurei Bush (W.)

W. este un film biografic depre viața fostului președinte american George W. Bush. Una peste alta, din cauza deciziilor de casting, filmul a strâns critici negative cu duiumul. Banks avea doar 36 de ani la acea vreme. Cu toate astea, ea a fost distribuită în rolul Laurei Bush, personaj care ar fi trebuit să aibă peste cincizeci de ani. Publicului i-a fost greu să potrivească vârsta lui Banks cu Prima Doamnă.

6. Johnny Depp, în rolul lui Tonto (The Lone Ranger)

Ce-i drept, Johnny Depp fusese supus criticilor cu mult înainte de The Lone Ranger, însă acest film i-a mai pus o „piatră la temelia” nefericirii. După ce Depp a fost ales să joace rolul unui nativ american, filmul i-a făcut pe cei de la Disney să piardă mai bine de 190 de milioane de dolari. În mod evident, Hollywood-ul ar trebui să înceapă să fie un pic mai atent, de vreme ce timpurile s-au mai schimbat un pic. Oricât de talentat ar fi Depp, nu se potrivește chiar în orice rol.

7. Jesse Eisenberg, în rolul lui Lex Luthor (Batman v. Superman)

Lex Luthor este unul dintre cei mai cunoscuți răufăcători din benzile desenate. Când au aflat că Luthor va apărea în Batman v. Superman, creat de Zack Snyder, fanii au fost încântați, dar le-a trecut imediat când Eisenberg a fost ales să interpreteze rolul inamicului lui Superman.

8. Mark Wahlberg, în rolul lui Elliott Moore (The Happening)

The Happening poate fi considerat unul dintre cele mai bune filme, din anumite puncte de vedere. Cu toate acestea, decizia lui M. Night Shyamalan de a-l alege pe Mark Wahlberg în The Happening a schimbat întregul ton al filmului. Nimeni nu a părut să poată lua cu adevărat în serios acest film, iar vina se pare că îi aparține, în totalitate, lui Wahlberg, deși este, totuși, un actor bun. Însă… nu neaparat aici, în acest rol.

9. Tom Cruise, în rolul lui Jack Reacher (Jack Reacher)

În filmul făcut după cel mai bine vândut roman al lui Lee Child, despre un veteran de armată care călătorește prin Statele Unite, lumina reflectoarelor este pusă pe Jack Reacher, personaj interpretat de Tom Cruise. Și în acest caz, filmul nu a fost deloc un succes și se bănuiește că Tom Cruise ar fi fost ales totalmente greșit pentru acest rol. Chiar și așa, să nu-i plângem de milă lui Cruise, de vreme ce a recuperat masiv anul acesta, cu Top Gun: Maverick.

10. Keanu Reeves, în rolul Jonathan Harker (Dracula, după romanul scris de Bram Stoker)

Deși Reeves este una dintre cele mai iubite vedete din State, performanțele sale actoricești lasă uneori de dorit. Regizorul Francis Coppola Ford a încercat să fie amabil și a spus că Reeves „a muncit atât de mult”, lăsând să înțeleagă că atât s-a putut. Cinefilii au criticat accentul britanic vizibil fals al lui Reeves.

11. Benedict Cumberbatch, în rolul lui Khan Noonien Singh (Star Trek)

Chiar dacă în seria Star Trek din anii 1960, Khan Noonien Singh nu a fost interpretat de un actor asiatic, măcar nu era alb. J.J. Abrams a fost criticat pentru că a ales un bărbat alb britanic (Benedict Cumberbatch) din motive evidente. De altfel, se poate spune că alegerea lui Abrams încalcă cam toată politica Star Trek, ce se bazează masiv pe incluziune.

12. Kevin Costner, în tolul lui Robin Hood (Robin Hood: Prințul Hoților)

Costner e doar un alt exemplu actor american căruia nu-i iese, și pace, accentul britanic. Asta s-a putut vedea foarte bine în Robin Hood: Prințul Hoților, din 1991. „Spre deosebire de un alt Robin Hood, măcar eu pot vorbi cu un accent britanic”, a spus Cary Elwes, care a jucat în parodia Robin Hood: Men in Tights.

13. Robert De Niro, în rolul creaturii (Frankenstein, după un roman scris de Mary Shelley)

Nu e niciun mister faptul că Frankenstein a fost un dezastru. Iar faptul că acum te chinui să-ți amintești de filmul menționat spune tot. Acest lucru a fost cauzat și de interpretarea lui Robert De Niro, cel care a sperat să devină „The Creature”, dar nu i-a ieșit. Deși purta o proteză hidoasă, accentul newyorkez nu l-a părăsit nicio secundă, ceea ce i-a luat multe puncte la capitolul credibilitate.

14. George Clooney, în rolul lui Batman (Batman și Robin)

Până și George Clooney și-a dat seama că Val Kilmer ar fi trebuit să continue să fie Bruce Wayne. El a spus, la un moment dat: „Îmi cer scuze constant pentru Batman și Robin”, adăugând: „De fapt, am crezut că am distrus franciza”.

15. John Wayne, în rolul lui Genghis Khan (The Conqueror)

În The Conqueror (1956), John Wayne l-a portretizat pe legendarul tiran cuceritor Genghis Khan. Fără să ne fie teamă că exagerăm, afirmăm că acest film a fost realmente unul groaznic, dar și extrem de violent – mai ales pentru acea perioadă. În mod evident, oricât de bun actor ar fi fost John Wayne, originile sale caucaziene l-au făcut total nepotrivit pentru acest rol.

Dincolo de corectitudinea politică, The Conqueror s-a remarcat negativ și dintr-un alt punct de vedere. Filmările au fost făcute în imediata apropiere a unui deșert radioactiv. Prin urmare, la câțiva ani distanță, jumătate din distribuția filmului (da, inclusiv John Wayne), murea de cancer. Trebuie menționat că legătura directă dintre locul unde s-au desfășurat filmările și boala menționată nu a fost dovedită.