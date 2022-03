Top 10 cele mai bune producții Netflix, săptămâna asta: la ce să te uiți la sfârșitul zilei

Netflix are mult conținut nou lansat luna aceasta, de la propriile studiouri de producție. Iată care sunt cele mai bune producții de pe platforma de streaming săptămâna aceasta, în România.

Netflix a lansat anul trecut un site web în care listează top 10 filme și emisiuni TV din întreaga lume. Utilizatorii pot sorta în funcție de țări pentru a vedea care sunt primele 10 filme sau emisiuni TV pe care le urmăresc oamenii din întreaga lume și le pot filtra, de asemenea, după limbă, fie că este vorba de emisiuni sau filme în engleză sau în alte limbi.

În mod evident, avem gusturi și preferințe diferite, dar măcar într-una dintre producțiile următoare sigur te vei regăsi. Așadar, în continuare, uite o listă cu filme la care te poți uita săptămâna asta, la noi în țară.

S.W.A.T.: Under Siege – După ce un raid al agenților DEA și SWAT la un cartel de droguri se încheie într-un schimb de focuri, agentul SWAT Travis Hall capturează un prizonier misterios. Nu după mult timp de la raidul încheiat teribil, SWAT este asediat, val după val, de echipe de asalt care încearcă să-și recupereze prizonierul cunoscut doar ca „Scorpionul”.

Venom – Tom Hardy joacă rolul lui Eddie Brock, un jurnalist care investighează cercetările unui sinistru om de știință (Riz Ahmed), care face experimente pe o stranie materie neagră extraterestră. Brock ajunge în contact cu aceasta. Materia îi infestează corpul și îi schimbă personalitatea, dându-i, în schimb, super-puteri.

The Pirates: The Last Royal Treasure – În epoca Joseon, un echipaj curajos de pirați și bandiți înfruntă apele agitate și încearcă să descifreze indiciile, pentru a găsi aurul regal pierdut, înaintea rivalilor lor.

Rampage – Dwayne Johnson interpretează rolul unui primatolog care şi-a făcut un obicei din a ţine oamenii la distanţă. Singura legătură specială a lui Davis Okoye (Dwayne Johnson) este cea pe care o are cu George, o gorilă extrem de inteligentă, de care a avut grijă încă de când s-a născut. Atunci când un experiment genetic dă greş, blândul animal se transformă într-o imensă bestie violentă. Situaţia devine într-adevăr dramatică.

The Sum of All Fears – Dacă te afectează foarte tare tot ce înseamnă războiul din Ucraina, nu te uita. Cu toate astea, e un film interesant care-ți poate răspunde la multe întrebări pe care probabil ți le-ai pus în ultimele săptămâni. Ar putea teroriștii să detoneze o armă de distrugere în masă pe teritoriul american? Conform CIA, cel putin 20 de țări – jumătate din ele aflându-se în Orientul mijlociu și în sudul Asiei – au deja sau fabrică arme de distrugere în masă.

Top 10 Netflix, săptămâna asta

Against The Ice – O poveste adevărată despre prietenie, dragoste și puterea remarcabilă a camaraderiei. Cei doi protagoniști reușesc să descopere dovada că Groenlanda este o singură insulă, însă nu înainte de a fi nevoiți să lupte împotriva unor condiții extreme pentru a supraviețui.

The Bombardment – Destinele unor locuitori din Copenhaga se împletesc, când un bombardament vizează accidental o școală plină de copii, în al Doilea Război Mondial. Filmul este bazat pe fapte reale și, din nou, te poate afecta emoțional mai mult decât de obice, având în vedere contextul actual.

21 – Pelicula este inspirată de povestea adevărată a unui grup de tineri supradotați, care au păcălit Vegas-ul cu milioane de dolari.

The Weekend Away – Când prietena ta cea mai bună dispare, în timpul unui sejur, ce faci? Încerci să afli ce s-a întâmplat, însă descoperi un șir neîntrerupt de minciuni.

The Adam Project – Un pilot care călătorește în timp face echipă cu el însuși în tinerețe și cu răposatul lui tată, pentru a-și accepta trecutul și a salva viitorul.