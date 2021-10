REVIEW: Venom: Let There Be Carnage, sequel regizat de vedeta din Lord of the Rings, Andy Serkis

Genul de filme cu super-eroi a avut mari succese în ultimul deceniu. Unul dintre acestea a fost Venom, din 2018. Deși nu se aștepta multă lume la asta, filmul Marvel a devenit unul dintre peliculele cu cele mai mari încasări la nivel mondial ale anului.

Trei ani mai târziu, a fost lansată o continuare, din nou cu rolul lui Eddie Brock interpretat de Tom Hardy și partenerul său extraterestru. Pe scurt, Eddie Brock încă se luptă să coexiste cu veninul extraterestru care își schimbă forma. Când criminalul în serie, Cletus Kasady, devine gazda unui simbiot extraterestru, Brock și Venom trebuie să-și lase deoparte divergențele, pentru a-l opri pe criminalul în serie să producă teroare în lume.

De această dată, Andy Serkis din Lord of the Rings este în scaunul regizorului. Andy Serkis nu este străin de personajele care își împart corpul cu un simbiot. Regizorul și actorul englez este cunoscut pentru interpretarea sa duală din filmele Lord of the Rings: Gollum și Smeágol. Două personalități războinice care sunt captive într-un singur corp. Acesta este și laitmotivul din benzile desenate Venom. Fuziunea dintre om și efectele CGI formează două personaje, într-o interpretare a unui singur actor: Tom Hardy.

Venom este un anti-erou foarte interesant care, deși este prezent în foarte multe benzi desenate, nu a ajuns de foarte multe ori pe marile ecrane. Singura se prezență până la primul film din 2018 regizat de Ruben Fleischer, a fost în 2007. La momentul respectiv, a fost inamicul lui Spider Man, în Spider Man 3 regizat de Sam Raimi. Versiunea respectivă a fost interpretată de Topher Grace.

Simbioza dintre Venom si jurnalistul Eddie dă naștere unor momente care reușesc să schițeze zâmbete și pe cele mai serioase chipuri. Păstrând notele hilare din comicul de limbaj și de situație, echipa nou-formată încearcă să salveze planeta de răufăcători. În multe feluri, simbioza dintre cei doi, jurnalistul și extraterestrul, seamănă cu o căsnicie. Este un “cuplu” ciudat, dar nu pot fi separați. Și, totuși, se înnebunesc reciproc în apartamentul lui Eddie. Venom vrea să iasă și să-și împlinească potențialul și să mănânce creiere de oameni, iar Eddie îl ține pe o dietă specială: găini și ciocolată. Dar pentru Venom este insuficient.

„Cei doi fac o terapie bună împreună”, a spus Serkis. „Venom este un bun terapeut. Adică, cred că nu au nevoie de un consilier extern, deoarece Venom este foarte bun în a fi genul de “persoană” care relaționează cu partenerul”.

Ei continuă, de fapt, ce au început în filmul original din 2018. Se pun la îndoială unul pe celălalt, se ceartă despre cine este cu adevărat „șeful”, dar, în cele din urmă, în mod surprinzător, ei dezvăluie o legătură emoțională autentică, pe măsură ce ajung la realizarea comună că le e, de fapt, mai bine împreună. Venom este adesea vocea temerilor și nesiguranțelor lui Eddie („Lasă-mă în pace, ești mereu plictisitor!”), dar este și cel care îl încurajează pe Eddie să se împace cu Anne, care acum este logodită.

Venom: Let There Be Carnage, mai puțin violent decât mă așteptam

„Este o relație minunată, complexă, disfuncțională, înșelătoare”, adaugă Serkis despre uniunea Brock-Venom. „La fel ca majoritatea dintre noi cu partenerii noștri după ce am fost cu ei de ceva timp”.

Nu este vorba despre sfârșitul lumii, așa cum se întâmplă adesea în benzile desenate. Este doar un fel de luptă a unui om cu proprii săi demoni, la propriu și figurat. De data aceasta, în Let there Be Carnage, Eddie are șansa să dea lovitura în presa din San Francisco. El vrea să-i ia un interviu criminalului condamnat Cletus Kasady, interpretat de Woody Harrelson. El este pe cale să fie executat la închisoarea de stat San Quentin. Dar, deoarece articolul lui Eddie a dus la deciderea injecției letale a lui Cletus, are loc un conflict fizic între cei doi bărbați, când Eddie îl vizitează pe Cletus, care include o vărsare de sânge. Ironia face ca transferul de sânge de la Eddie la Cletus conține material simbiotic, iar Cletus își dezvoltă propriul simbiot: Carnage.

Astfel, transformarea lui Cletus în Carnage – o versiune mai mare, mai puternică și mai violentă a lui Venom – este o frenezie a furiei. Motivat și de faptul că iubirea lui, Frances Barrison interpretată de Naomie Harris, este ținută captivă într-un spital, el devine și mai violent și merge s-o elibereze.

După ce am văzut filmul, dacă ar fi să-l descriu într-un cuvânt, ar fi “amuzant”. Până la urmă, e vorba despre o comedie. Dar vreau să spun asta într-un mod bun. Deși se bazează pe clișee familiare, cum ar fi „cuplul ciudat” și caracterele puternice care îi separă, relația lor este creionată amuzant de către cei doi actori. Dinamica dintre Eddie și Venom este din nou punctul culminant al filmului. Fanii Venom știu că această dinamică este ceea ce au iubit la primul film. Interacțiunile lor sunt, în esență, a-l privi pe Tom Hardy certându-se cu el însuși.

La fel, Woody Harrelson și Naomie Harris sunt, de asemenea, două personaje foarte distractive. Aceștia sunt în esență echivalentul cuplului Bonnie și Clyde sau Harley Quinn și Joker.

Acțiunea, totuși, trebuia să pună accentul pe rivalitatea dintre Hardy și Harrelson. Practic, acești actori dinamici de renume se opun unul împotriva celuilalt. Scenele pe care le au împreună sunt atât de bune, deoarece au personalități atât de puternice. Mi-aș fi dorit să aibă mai multe interacțiuni pe tot parcursul filmului: cred că asta vrei să vezi într-un film Venom/Carnage. Cu toate astea, acțiunea și efectele s-au îmbunătățit de la primul Venom. Încă arată “cartoonish”, dar personajele sunt mai creative și conturate mai bine în Let There Be Carnage.

În concluzie, poate că nu este chiar ceea ce așteptau fanii benzilor desenate Marvel, dar acest sequel cred că este o îmbunătățire față de primul film. Oricum, te vei distra la film. Actorii au replici amuzante și inteligente, unele scene m-au făcut să râd cu gura până la urechi și există și unele momente la care nu te aștepți.

Mai mult, Andy Serkis a spus, conform Independent.co.uk, că speră că Spider-Man și Venom „s-ar putea întâlni într-o zi”, adică are o perspectivă asupra unui crossover Marvel. Actorul din Lord of the Rings, care a regizat continuarea filmului Venom, a spus că el crede că „toată lumea” vrea să vadă cele două personaje de benzi desenate în același film.

Venom: Let There Be Carnage este un exemplu frumos pentru cupluri: găsește-ți un simbiot străin cu care poți lega o legătură profundă fizică și spirituală.