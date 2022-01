Top 10 cele mai așteptate filme din 2022

Iată cele mai așteptate filme viitoare programate pentru lansare în 2022.

După o perioadă groaznică în 2020, ultimele 12 luni au adus semne sigure de revenire a box office-ului. Cu toate acestea, incertitudinea este încă la ordinea zilei, iar obiceiurile audienței dinaintea pandemiei arată puțin semne de revenire la normal în curând. Nimeni nu poate spune cu încredere cum va arăta peisajul cinematografic peste alte 12 luni, dar cel puțin există o listă stivuită de motive pentru a fi entuziasmat în timp ce lumea filmului atârnă un calendar cinematografic proaspăt pe perete.

Acestea sunt filmele cu cea mai mare popularitate în spatele lor, care se îndreaptă spre 2022.

10. Thor: Love & Thunder – 8 iulie

Un al patrulea film solo MCU pentru zeul tunetului, dar carismaticul Asgardian jucat de Chris Hemsworth nu rămâne încă fără sucul fulgerător. Regizat de Taika Waititi, care a revigorat franciza după Thor: The Dark World’s, distribuția secundară este foarte clar cea mai mare atracție a lui Thor: Love & Thunder. Natalie Portman revine în rolul Jane Foster pentru a-și adapta tranziția din benzile desenate în Mighty Thor, în timp ce Christian Bale trece de la erou DC la răufăcătorul Gorr the God-Butcher. Fanii supereroilor se pot aștepta la același umor și nebunie de mare intensitate pe care Thor: Ragnarok a adus-o pe masa MCU, alături de apariții din partea Gardienilor Galaxiei și un mesaj mai serios și semnificativ despre dragoste, deoarece Jane se confruntă cu o luptă împotriva cancer.

9. Nope – 22 iulie

Scriind, regizând și producând Get Out și Us, Jordan Peele a devenit un maestru al groazei moderne, subminând frumos pilonii pe care fanii de groază s-au bazat în ultimele decenii. Nope ar putea fi considerat al treilea film spiritual din acea trilogie și îi are în rolurile principale pe Daniel Kaluuya, Keke Palmer și Steven Yeun. Nu se știe absolut nimic despre povestea lui Nope, dar primul afiș al filmului înfățișează un nor cu aspect ciudat care plutește deasupra unui sat mic și izolat din munți, târând în spate un banner înfiorător de steaguri. Înțelegi ce vrei din treaba asta. Indiferent, reputația lui Peele, secretul intens al proiectului și un titlu super ciudat îi dau lui Nope un zgomot major înainte de 2022.

Va lovi fulgerul de trei ori pentru Jordan Peele?

8. Turning Red – 11 martie

Fiecare film Pixar aduce un anumit nivel de anticipare pur datorită prestigiului studioului, iar Turning Red nu face excepție. După un an puternic pentru casa de animație deținută de Disney datorită lui Luca, Turning Red marchează următorul efort original al Pixar. Regizat de Domee Shi și cu o distribuție condusă de Sandra Oh, Turning Red spune o poveste de maturizare a adolescenței cu o întorsătură – Mei Lee, în vârstă de 13 ani, se transformă într-un panda roșu uriaș ori de câte ori este copleșită. Jucând la punctele forte ale Pixar, Turning Red combină temele introspective din Inside Out cu influențe derivate din cultura chineză autentică și prezintă muzică originală scrisă de Billie Eilish și fratele ei compozitor pentru o trupă fictivă din film numită 4*Town.

Poate Turning Red să obțină un profit decent în 2022?

7. Jurassic World: Dominion – 10 iunie

Viața găsește o cale, iar Colin Trevorrow a readus cu succes franciza Jurassic Park înapoi la viață în 2015, dezlănțuind Jurassic World ca o continuare de generație următoare a filmelor originale.

Au urmat aprecieri critice și comerciale, dar continuarea din 2018, Jurassic World: Fallen Kingdom, a primit un răspuns mai mixt. Cu toate acestea, speranțele sunt mari pentru a treia și ultima intrare din trilogia lui Trevorrow, Jurassic World: Dominion. Din nou, cu Chris Pratt și Bryce Dallas Howard, fanii Jurassic Park se vor reuni și cu veteranii francizei Sam Neill, Laura Dern și Jeff Goldblum.

Și mai bine, Jurassic World: Dominion își îndeplinește în sfârșit promisiunea apocaliptică a titlului, având loc într-o lume în care dinozaurii au fost lăsați să hoinărească liber pe Pământ.

6. Doctor Strange In The Multiverse Of Madness – 6 mai

Dintre cele trei lansări MCU aliniate pentru 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness are cel mai glorios scop. Având în rolul principal vrăjitorul suprem al lui Benedict Cumberbatch, proaspăt din experiența sa dezastruoasă din Spider-Man: No Way Home, Strange trebuie să repare multiversul care se descompune rapid cu ajutorul Scarlet Witch și a America Chavez. Se vor alătura obișnuiților francizei Wong,Christine Palmer și Mordo. O parte din atracția uriașă a Doctorului Strange 2 vine de la Sam Raimi în scaunul de regizor. Oricât de nefericită a fost ieșirea din MCU a lui Scott Derrickson, directorul original Doctor Strange, perspectiva ca Raimi să se întoarcă la genul de supereroi pentru prima dată de la Spider-Man 3 și să adauge o nuanță de groază la Doctor Strange in The Multiverse of Madness este imposibil de negat.

Există, de asemenea, imprevizibilitatea totală creată de mecanicul multivers al MCU. Cine ar putea apărea? Ce francize ar putea deveni canon? Ce variante alternative de caractere vom întâlni?

5. The Flash – 4 noiembrie

Suișurile și coborâșurile DCEU au continuat în 2020 și 2021, Wonder Woman 1984 dezamăgind toral, Liga Justiției lui Zack Snyder impresionând pe HBO Max și The Suicide Squad cu recenzii bune din partea criticilor, dar eșuând la box office. 2022 reprezintă un an mai aglomerat cu Black Adam și Aquaman & The Lost Kingdom, dar The Flash continuă ca cel mai interesant film viitor al DCEU, deși nu neapărat cel mai interesant DC… Singur, Flash, într-un film solo, nu este deosebit de grozav, dar cu Andy Muschietti la cârma și un scenariu inspirat de Flashpoint, marea revenire a lui Ben Affleck în rolul DCEU Bruce Wayne, debutul DCEU al Supergirl-ului și cel mai uluitor dintre toate, revenirea după 30 de ani a lui Michael Keaton în rolul lui Batman din filmele Tim Burton și apare o rețetă pentru măreția supereroului.

Încă o dată, potențialele surprize ascunse în multivers joacă un rol major în atractia The Flash, dar este ciocnirea dintre vechi și nou alături de speranțe realizate pentru o continuare cinematografică a Batman-ului lui Burton, care crește orice puls.

4. Lightyear – 17 iunie

Cum faci un film Toy Story fără să faci un film Toy Story?

Punându-l pe Buzz Lightyear într-o aventură animată Star Wars, se pare. Anunțat de Disney și Pixar la sfârșitul anului 2020, conceptul din spatele Lightyear a fost inițial neclar și, în multe privințe, este încă. Chris Evans preia locul lui Tim Allen, dând vocea Space Ranger-ului favorit al tuturor, dar în loc să se conecteze direct la Toy Story, această poveste Pixar îl are în rolul principal pe personajul Buzz Lightyear. Scris de veteranul Pixar Pete Docter, problema lui Lightyear în a-și transmite premisa cu siguranță nu afectează hype-ul. Trailerul lui Lightyear a zburat cu stil la lansare, devenind al doilea cel mai vizionat promo de la Pixar, fiind depășit doar de Incredibles 2. Animația este, previzibil, superbă, dar aduce o aromă SF pe care fanii studioului nu au mai întrezărit-o de la WALL-E. Pixar a încercat cu curaj să ofere caracteristici originale în ultimii ani, dar Hollywood-ul rămâne înfometat de continuare. Ar putea fi Lightyear cel mai bun din ambele lumi?

3. Spider-Man: Across The Spider-Verse (Prima parte) – 7 octombrie

În ciuda faptului că nu a atras atenția omologilor săi live-action, Spider-Man: Into The Spider-Verse a fost considerat pe scară largă printre cele mai puternice lansări de filme din 2018, salutată drept una dintre cele mai bune povești cu supereroi filmate vreodată. Explorând multiversul înainte de a fi cool, succesul neașteptat al lui Spider-Man: Into The Spider-Verse adaptând povestea de origine a lui Miles Morales înseamnă că sunt mari speranțe pentru următoarea continuare, Spider-Man: Across The Spider-Verse. Shameik Moore își reia rolul principal alături de Hailee Steinfeld (Spider-Gwen) și Jake Johnson (Peter B. Parker), dar li se vor alătura Oscar Isaac ca Spider-Man 2099 și Issa Rae jucând Spider-Woman. Detaliile poveștii rămân puține, iar un teaser promitea doar mai multe aventuri care dezvăluie realitatea, dar doar reputația francizei este un motiv de entuziasm. Împărțirea poveștii în două părți este un semn încurajator că Phil Lord și Christopher Miller au conceput o poveste și mai ambițioasă și revoluționară și li se va acorda timp și spațiu pentru a-și face dreptate ideilor.

2. Avatar 2 – 16 decembrie

Există vreo sarcină mai descurajantă pentru un regizor decât să producă o continuare a filmului cu cele mai mari încasări din toate timpurile?

Avatar a fost aclamat de critici și a beneficiat de un succes financiar fără precedent în 2009, dar opinia despre opera științifico-fantastică a lui James Cameron s-a înrăutățit în ultimii 11 ani, lăsându-i sarcina de neinvidiat nu numai de a-și respecta originalul, ci și de a actualiza și îmbunătăți conceptul lui Avatar pentru un public modern. Producția pentru Avatar 2 este un deceniu în devenire, iar tehnologia de pionierat de filmare subacvatică a fost dezvoltată pentru a surprinde noile locații din continuare, în care Jake și Neytiri își vor proteja familia de o altă invazie RDA. Sigourney Weaver revine după ce a jucat rolul lui Dr. Grace Augustine în primul Avatar, în timp ce Kate Winslet se alătură ca Ronal.

1. The Batman – 4 martie

The Batman a început ca un film DCEU regizat de și avându-l în rol principal pe Ben Affleck.

Acum este un film non-DCEU regizat de Matt Reeves și cu Robert Pattinson în rolul lui Bruce Wayne – și, probabil, cea mai așteptată lansare din 2022. Luând o perspectivă și mai întunecată decât trilogia lui Christopher Nolan- The Dark Knight, The Batman înlocuiește grija urbană a Batmanului jucat de Christian Bale, cu o estetică grungy neo-noir care se simte în același timp familiar și revigorant. Cu o distribuție impresionantă de susținere a lui Paul Dano în rolul Riddler, Zoë Kravitz în rolul Catwoman, Jeffrey Wright în rolul Jim Gordon, Andy Serkis în rolul Alfred și Colin Farrell în rolul Pinguinului, The Batman promite să fie o căsnicie fără restricții de muncă de detectiv îngâmfat și violență brutală, deoarece Batmanul lui Pattinson este abia la al doilea an de patrulare pe străzile din Gotham.