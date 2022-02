Top 10 cele mai așteptate filme din 2022

Anul 2022 se anunță extraordinar din punctul de vedere al lansărilor cinematografice. Deja au început să apară filme așteptate de către cinefili, cum ar fi ultimul Scream din celebra franciză horror, SF-ul Moonfall sau Death on the Nile, cu Hercule Poirot care se întoarce să rezolve un nou mister.

Dar 2022 promite și alte blockbustere ce continuă francize mai recente. Pe lista aparițiilor se numără Top Gun: Maverick, The Batman, Avatar 2, Fantastic Beasts 3, Doctor Strange, Jurassic World: Dominion, Thor: Love and Thunder și multe altele. Iată în continuare un top 10 al celor mai așteptate producții de către fani și criticii de film.

The Batman (4 martie)

Al treilea Batman în zece ani. După doi ani de supraveghere a străzilor orașului ca Batman, aducând frică în inimile criminalilor, cel mai cunoscut personaj al universului DC este înfățișat într-o poveste complet diferită, care scoate la iveală secretele ascunse ale familiilor fondatoare ale orașului Gotham. Cu doar doi aliați de încredere – Alfred Pennyworth și Lt. James Gordon – printre rețeaua coruptă a oficialilor și personalităților de profil a orașului, Batman se impune ca întruchiparea răzbunării.

Când un criminal pe nume Riddler vizează elita orașului cu o serie de intrigi sadice, indiciile îl trimit pe Bruce Wayne într-o investigație în lumea interlopă, unde întâlnește personaje precum Catwoman, Pinguinul/Oswald Cobblepot, Edward Nashton și Carmine Falcone. Pe măsură ce dovezile încep să se apropie de casă și planurile răufăcătorului devin clare, Batman trebuie să creeze noi relații pentru a-l demasca pe vinovat, devenind simbolul speranței în orașul Gotham.

Morbius (1 aprilie)

Filmul din universul Marvel spune povestea biochimistului Michael Morbius care încearcă să-și găsească vindecarea pentru o boală rară de sânge, dar sfârșește prin a se infecta singur cu o formă de vampirism. Jared Leto va fi în prim-planul acțiunii, iar Michael Keaton va reveni în pielea lui Adrian Toomes/Vulture, rol pe care l-a interpretat și în filmul Spiderman: Homecoming din 2017.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (8 aprilie)

Sunt unul dintre fanii înfocați ai universului magic al lui Harry Potter și pot să spun că abia aștept luna aprilie. Acesta va fi primul film Fantastic Beasts în care actorul danez Mads Mikkelsen va prelua rolul lui Grindelwald de la Johnny Depp, după ce Warner Bros. i-a cerut acestuia să renunțe la el din cauza acuzațiilor de abuz domestic.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 mai)

Tot Marvel, tot un film așteptat. Dr. Stephen Strange folosește o vrajă interzisă care deschide poarta către multivers și inclusiv către o versiune alternativă a lui însuși, iar amenințarea adusă de acest eveniment pare prea mare chiar și pentru puterile combinate ale lui Strange, Wong și Wanda Maximoff.

Top Gun: Maverick (27 mai)

După 36 de ani de la original, anul acesta așteptăm cu sufletul la gură sequel-ul cu Tom Cruise. Celebrul actor își reia rolul cu care a făcut istorie și își pune la bătaie experiența proprie de pilot acumulată de-a lungul numeroaselor cascadorii pe care le-a executat singur. Așadar, Tom Cruise se întoarce în rolul periculosului pilot Maverick. Acestuia i se alătură Miles Teller, care îl va juca pe fiul lui Goose, Jennifer Connelly ca noua atracție romantică a lui Cruise și Jon Hamm și Glen Powell în rolurile unor „armăsari” în uniformă.

Jurassic World: Dominion (10 iunie)

Al șaselea titlu din franciza Jurassic Park va avea loc la patru ani după povestea din Fallen Kingdom. Colin Trevorrow, producătorul executiv al Dominion care a regizat Jurassic Worlddin 2015, spune că celelalte filme Jurassic Park „au în mare parte aceeași poveste”. Doar că Dominion are loc în jurul întregii lumi, în medii diferite: sălbăticie, peisaj urban, deșert, zăpadă.

Îi vom revedea în film pe Owen Grady (jucat de Chris Pratt) și Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) încă încercând să salveze marile bestii.

Thor: Love and Thunder (8 iulie)

Continuarea lui Thor: Ragnarok și al patrulea film din saga Thor, îi va prezenta pe zeul scandinav jucat de Chris Hemsworth și războinica din Asgard interpretată de Tessa Thompson făcând echipă cu Gardienii Galaxiei ai lui Chris Pratt, pentru a-l confrunta pe Gorr Măcelarul Zeilor, un antagonist feroce jucat de talentatul Christian Bale.

Mission: Impossible 7 (30 septembrie)

Al șaptelea film al francizei Mission Impossible îl va vedea pe Ethan Hunt (Tom Cruise) alergând, sărind și călătorind prin Italia, Norvegia și Alpii Evețieni. Îi vom vedea, de asemenea, și pe Luther (Ving Rhames), Benji (Simon Pegg), Ilsa (Rebecca Ferguson) și Alanna (Vanessa Kirby), în timp ce Hayley Atwell va juca o nouă spioană misterioasă. Esai Morales va fi antagonistul.

Încă nu există un trailer pentru acest film.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One (7 octombrie)

Lungmetragul animat în care Omul Păianjen al lui Miles Morales recrutează un număr de alți eroi cu puteri asemănătoare din alte dimensiuni (ca de exemplu, Spider-Man Noir al lui Nicolas Cage sau Spider-Ham al lui John Mulaney) pentru a se lupta cu Kingpin.

Black Panther: Wakanda Forever (11 noiembrie)

Un sequel care va continua să exploreze lumea Wakanda și toate personajele introduse în filmul din 2018. În urma morții tragice a actorului Chadwick Boseman care a pierdut lupta cu cancerul la sfârșitul lui 2020, Marvel a decis să nu acorde rolul lui T’Challa/Pantera Neagră unui alt actor.

Filmul nu are încă un trailer.

Avatar 2 (16 decembrie)

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare.

North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun „venusieni”. Aceștia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia măsuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

Nici acest film nu are încă, din păcate, un trailer. Dar, la 13 ani după megasuccesul comercial înregistrat de Avatar, mai merită să așteptăm puțin. Regizorul James Cameron vine în sfârșit cu un sequel mult așteptat și a anunțat că va face și Avatar 3, 4 și 5, în anii următori.