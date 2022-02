Cel mai recent trailer Doctor Strange 2, lansat la Super Bowl: ce noutăți aduce

Noul trailer pentru „Doctor Strange 2” a fost lansat în cadrul setului de reclame aferent Super Bowl, de anul acesta.

După „Spider-Man: No Way Home”, în care am văzut trei generații ale lui Peter Parker, „Doctor Strange 2” va continua această tendință. Filmul în care Benedict Cumberbatch joacă rolul pricipal îl scoate în evidență pe Sorcerer Supreme, cel care încearcă, la rândul lui, să se integreze în Multiverse. La fel ca în cazul majorității filmelor MCU, și în cazul de față, avem parte de tot atâta „secretomanie”, Marvel preferând să țină anumite detalii legate de film „sub cheie”.

Au existat mai multe zvonuri conform cărora vor exista câteva cameo-uri interesante Multiversul din „Doctor Strange 2”, dar rămâne de văzut dacă ele se vor confirma, într-un final.

Benedict Cumberbatch va juca mai multe versiuni ale aceluiași personaj în „Doctor Strange 2”

Ceea ce este pe deplin confirmat este că Cumberbatch va face dublu rol, jucându-l „doctorul cel ciudat” de două ori. La mai puțin de patru luni până la lansare, producătorii peliculei ne oferă acum noi imagini, în cel mai recent trailer, difuzat în cadrul Super Bowl.

La fel ca în anii precedenți, Studiourile Marvel au ales să-și facă reclamă în timpul Super Bowl-ului, considerând că aceasta este o oportunitate ce nu trebuie ratată.

Noul trailer „Doctor Strange 2” confirmă, în sfârșit, că Sir Patrick Stewart (cunoscut pentru rolul Căpitanului Jean Luc Picard, în mai multe variante ale francizei „Star Trek”) va juca, într-adevăr, în acest film, cel mai probabil reluând rolul lui Charles Xavier, alias Profesor X, din filmele originale X-Men.

Rămâne de văzut dacă producția va reuși performanțele „Spider-Man: No Way Home”, în ceea ce privește o eventuală nominalizare la Oscar, sau chiar în privința încasărilor din cinematografe, din întreaga lume. Ceea ce știm este că pelicula este așteptată cu nerăbdare de toți fanii Marvel, însă și de cei ai actorului Benedict Cumberbatch.

Urmărește mai jos noul trailer aici: