Top 10 cărți horror de citit: capodoperele unui gen subapreciat

Horror-ul este un gen complex, de altfel definițiile abundă.

Pentru unii, horror-ul este un gen bazat pe metafore și convenție: o listă de case ruinate și secrete monstruoase, bărbați în măști și femei în cămăși de noapte albe. Pentru alții, depinde de atmosferă și ton.

Toate acestea înainte de a încerca să îi dau un context istoric.

Cercetătorii urmăresc moștenirea literară a genului horror până la ficțiunile gotice britanice din secolul al XVIII-lea, când castelele erau bântuite, călugării erau răi și oriunde dincolo de marginile Angliei protestante era sinistru. Dracula, Dorian Gray, Dr. Jekyll – aceste figuri au apărut dintr-o cultură în criză, când anxietățile legate de masculinitate și modernitate au dat naștere coșmarurilor urbane. Cititorii contemporani nu pot căuta mai departe decât „boom-ul” de groază din anii 1970, 1980 și începutul anilor 1990.

Dacă ești un începător în genul horror și singurul autor pe care îl cunoști este Stephen King, s-ar putea să te întrebi de unde să începi.

Mai jos, ți-am pregătit 10 cărți care sigur o să te facă să vrei să dormi cu lumina aprinsă.

Bird Box de Josh Malerman

Citește dacă ți-a plăcut: A Quiet Place

Adaptarea filmului Netflix din 2018 a lui Bird Box a fost un succes surprizător, dar nu a reușit în totalitate în a răspândi groază. Romanul pe care s-a bazat, pe de altă parte, te va face să te uiți printre degete în timp ce fugi spre final. Există ceva acolo și, dacă îl vezi, vei înnebuni complet. Pe măsură ce societatea se prăbușește, câțiva supraviețuitori se ascund într-o casă cu ferestre cu scânduri, legându-se la ochi atunci când au nevoie să se aventureze după provizii. Dar cât timp pot rezista și, mai important, unde pot merge când paradisul lor nu mai este în siguranță?

Exquisite Corpse de Poppy Z. Brite

Citește dacă ți-a plăcut: Zodiac

În romanul murdar și respingător de citit al lui Brite — care aproape că nu a fost publicat din cauza conținutului său extrem — doi criminali în serie (unul bazat pe Dennis Nilsen, celălalt pe Jeffrey Dahmer) care intenționează inițial să se ucidă unul pe altul se trezesc implicați într-un dans torid și violent. Ambii bărbați își consideră crimele artă și împreună se împing reciproc spre noi extreme îngrozitoare, în timp ce își concentrează eforturile asupra unui adolescent fugar.

Hex de Thomas Olde Heuvelt

Citește dacă ți-a plăcut: The Conjuring

Black Rock arată ca o suburbie normală americană, dar majoritatea orașelor nu au o vrăjitoare cu ochii și gura cusute, iar majoritatea orașelor nu funcționează sub un blestem care îi determină pe locuitori să se sinucidă violent dacă pleacă pentru mai mult de câteva zile, cel puțin, sper că nu. Katherine van Wyler este necazul personal al lui Black Rock, iar un consiliu de bătrâni este responsabil pentru păstrarea ei secretă, dar când un grup de adolescenți decid să spună lumii despre Katherine, ei declanșează un iad pe care nu l-ar fi putut anticipa niciodată.

The Girl From the Well de Rin Chupeco

Citește dacă ți-a plăcut: The Ring

Ar fi o greșeală să crezi că dacă o carte este destinată tinerilor înseamnă că nu este și înfricoșătoare, iar Rin Chupeco este aici pentru a te lămuri de această noțiune pentru totdeauna. În The Girl From the Well, Okiku, un spirit agitat, îi urmărește și îi ucide pe cei care au ucis copii, așa cum a fost ucisă ea cu secole înainte. Este o existență singuratică, una așteaptată să continue la infinit, asta până când întâlnește un băiat cu un demon în el.

The Graveyard Apartment de Mariko Koike

Citește dacă ți-a plăcut: The Grudge

Când Misao și Teppei și fiica lor găsesc un apartament la preț rezonabil în Tokyo, ei cred că au câștigat jackpot-ul. Și ce dacă clădirea se învecinează cu un cimitir? Nu sunt superstițioși și au nevoie de un nou început. Dar, pe măsură ce vecinii lor se mută din clădire unul câte unul, familia începe să realizeze că ceva nu este în regulă. Acesta este un horror clasic construit pe tema caselor bântuite.

The Grip of It de Jac Jemc

Citește dacă ți-a plăcut: The Others

Acesta este un exemplu impecabil al poveștii casei bântuite în mod ambiguu — atunci când nu ești sigur dacă fantomele sunt reale sau dacă protagonistul este întreg la minte, groaza este cu atât mai puternică. Când Julie și James se mută într-o casă nouă în suburbii, sunt siguri că necazurile lor s-au terminat. Dar, în loc să se concentreze pe reconstruirea relației lor, deodată se trezesc explorând camere care nu existau înainte și găsind pete pe pereți care se reproduc pe corpul lui Julie sub formă de vânătăi. Este o carte care te va face să vrei să o citești afară pe terasă.

The Last Final Girl de Stephen Graham Jones

Citește dacă ți-a plăcut: Scream

Scris într-un format de pseudo-scenariu, acest roman captivant și inteligent transformă conceptul filmelor de tip slasher în ceva nou. Jones scrie cu dragostea și afecțiunea evidentă a unui film de groază, făcându-i cu ochiul publicului în timp ce oferă fior după fior – dacă ești un pasionat de slasher, există multe de iubit aici.

Ocultation de Laird Barron

Citește dacă ți-a plăcut: The Ritual

Barron este unul dintre cei mai buni scriitori de horror cosmic activi în prezent, iar poveștile din această colecție sunt de neegalat în calitatea lor. Poveștile de aici includ „Mysterium Tremendum”, o nuvelă despre două cupluri care pleacă într-o drumeție nefericită, care provoacă nebunia, „Strappado”, unde vizitatorii unei instalații de artă în stil Banksy descoperă că ei înșiși sunt arta și „-30-”, unde doi oameni de știință își desfășoară cercetările în izolare totală – sau nu. Barron își folosește talentul considerabil pentru a ilustra și a popula un mit care, deși este influențat de Lovecraft, îi aparține în întregime.

Pet Sematary de Stephen King

Citește dacă ți-a plăcut: It Comes at Night

Regele de necontestat al ficțiunii de groază are o lucrare vastă și terifiantă, dar cea mai înfricoșătoare scriere a lui poate fi găsită în Pet Sematary din 1983, o poveste nihilistă, visceral înfiorătoare despre durere și vinovăție. Are o sferă îngustă și cu atât mai deranjant pentru cât de bine ajungi să-l cunoști pe Louis și familia lui înainte ca lucrurile să ajungă îngrozitor, inexorabil de rău.

The Twisted Ones de T. Kingfisher

Citește dacă ți-a plăcut: The Blair Witch Project

Ultima carte de pe această listă, The Twisted Ones este o poveste ocultă cu adevărat înfiorătoare. Însărcinată să curețe casa răposatei ei bunici din zona rurală din Carolina de Nord, protagonistul nostru curajos Mouse și câinele ei iubit și prost Bongo se trezesc urmăriți de ceva în pădure – ceva despre care bunicul lui Mouse a scris în jurnalul său secret, ceva periculos și nefiresc care vrea cu disperare să vină înăuntru. The Twisted Ones este, de asemenea, o interpretare contemporană a unui clasic al ficțiunii horror — bântuitoarea nuvela din 1904 a lui Arthur Machen „Oamenii albi” așa că, dacă ești un fan al horror-ului timpuriu, nu o rata pe aceasta.