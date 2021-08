Netflix produce un serial bazat pe cele mai îndrăgite cărți: când se va lansa

Netflix a stabilit distribuția pentru adaptarea seriei de cărți bestseller „Ivy & Bean”, de Annie Barrows. Actorii care vor juca în acest serial sunt nominalizați și câștigători ai premiilor Emmy și Oscar, deci vorbim de artiști de seamă.

Annie Barrows este autoarea seriei bestseller pentru copii „Ivy & Bean”, precum si a volumului “The Magic Half”. Locuiește în nordul Californiei. Mai mult, în 2016 a publicat romanul „The Truth According to Us”, de asemenea bestseller New York Times.

În seria Netflix, Keslee Blalock o va juca pe Ivy, Madison Skye Validum va fi în rolul lui Bean și Lidya Jewett, în rolul lui Nancy, în serialul ideal pentru întreaga familie, conform Variety.

În scenariul regizat de Elissa Down, Kathy Waugh și Jeff Stockwell, Ivy și Bean nu s-au așteptat niciodată să fie prieteni. Ivy este liniștită și rațională. Bean este jucăușă, exuberantă și neînfricată. Cu toate acestea, uneori, o aventură dezvăluie că persoanele cu caractere opuse pot deveni cei mai buni prieteni. Personajele sunt de-a dreptul captivante și fermecătoare, iar cărțile sunt pline de umor.

Producătorii sunt Anne Brogan și Melanie Stokes, precum și Lionsgate TV, iar producția este susținută de Kindle Entertainment.

„Cu o durată de o oră, fiecare episod din serialul Ivy & Bean va fi un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Cu siguranță, întâmplările distractive și aventurile personajelor de comedie au avantajul de a te face să te regăsești în poveste”, spune Naketha Mattocks, regizor.

