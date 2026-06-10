Unde ai voie să amplasezi o fosă septică. Regulile pe care trebuie să le respecți pentru a evita amenzile

Pentru că apele uzate conțin bacterii, microorganisme și diverse substanțe care pot afecta solul și apa subterană, legislația stabilește condiții stricte pentru amplasarea unei astfel de instalații.

Principalul act normativ care reglementează acest domeniu este Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 privind normele de igienă și sănătate publică referitoare la mediul de viață al populației, act care a fost ulterior modificat și completat.

Conform prevederilor legale, sistemele individuale de colectare a apelor uzate trebuie amplasate astfel încât să nu creeze riscuri pentru sănătatea oamenilor și să nu afecteze mediul înconjurător.

Distanța minimă care trebuie respectată față de locuințe

Una dintre cele mai importante reguli impuse de normele sanitare vizează distanța dintre fosa septică și locuințe.

Potrivit legislației, instalația trebuie amplasată la minimum 10 metri de cea mai apropiată locuință. Regula se aplică atât în raport cu casa proprietarului, cât și în raport cu locuințele aflate pe proprietățile învecinate.

Scopul acestei obligații este reducerea riscurilor generate de funcționarea sistemului. Chiar și în cazul unei fose moderne, pot apărea mirosuri neplăcute, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate sau atunci când instalația nu este întreținută corespunzător.

În plus, dacă apar infiltrații sau fisuri la nivelul rezervorului, amplasarea prea aproape de clădiri poate genera probleme suplimentare și poate îngreuna eventualele lucrări de intervenție.