Familia Trump, îmbogățită până la refuz din cripto. Afacerea „dubioasă” de 500 de milioane de dolari care a îngropat investitorii în pierderi

Cum a ajuns o companie mică să fie legată de imperiul cripto al familiei Trump

În august 2025, Eric Trump și Donald Trump Jr. au apărut la Nasdaq pentru a marca parteneriatul dintre Alt5 Sigma și World Liberty Financial, companie cripto cofondată de membri ai familiei Trump și de alți parteneri. Evenimentul a fost prezentat ca un moment important pentru adoptarea unei strategii bazate pe tokenurile WLFI, iar Nasdaq a consemnat ceremonia de la MarketSite, unde a fost celebrată oferta de 1,5 miliarde de dolari.

Pe scurt, Alt5 Sigma a devenit un fel de vehicul bursier prin care investitorii puteau miza indirect pe tokenurile WLFI, fără să cumpere direct criptomoneda. Compania a achiziționat tokenuri World Liberty Financial, iar, potrivit documentelor citate de CNBC, familia Trump și entități afiliate ar fi fost îndreptățite la aproximativ 75% din încasările nete din vânzările de tokenuri, ceea ce a dus la suma estimată de aproximativ 500 de milioane de dolari.

Numele Trump a devenit, în ultimii ani, un instrument de marketing extrem de puternic în zona cripto. Playtech.ro a explicat, într-un interviu despre efectul Trump asupra pieței cripto, cum schimbările politice din SUA pot influența percepția investitorilor și pot alimenta valuri speculative pe o piață oricum volatilă.

Investitorii au pierdut masiv, iar compania riscă să rămână fără viitor

Pentru investitorii care au cumpărat acțiuni Alt5 Sigma, povestea s-a transformat rapid într-un coșmar financiar. Acțiunile companiei se tranzacționau la 8,97 dolari înainte de anunțarea acordului cu World Liberty Financial, iar la închiderea din 8 iunie 2026 ajunseseră la 66 de cenți. Asta înseamnă o scădere de aproximativ 93%, potrivit datelor citate de CNBC.

Problema nu este doar prețul acțiunilor. CoinDesk a scris, citând documente depuse la SEC, că AI Financial a avertizat că există îndoieli serioase privind capacitatea companiei de a continua activitatea în următorul an. Fosta Alt5 Sigma deținea miliarde de tokenuri WLFI, însă aceste active erau blocate contractual, ceea ce înseamnă că nu puteau fi vândute rapid pentru a acoperi problemele de lichiditate.

Contextul mai larg este unul dificil pentru activele digitale. Într-un material recent despre cum piața cripto pierde trilioane de dolari, Playtech.ro a arătat că investitorii au devenit mult mai sensibili la risc, mai ales când entuziasmul inițial este înlocuit de scăderi bruște și lipsă de lichiditate.

De ce afacerea ridică semne de întrebare

Mai multe organizații de etică și foști oficiali de reglementare citați de CNBC susțin că autoritatea americană SEC ar trebui să analizeze cazul, inclusiv din perspectiva transparenței și a posibilelor conflicte de interese. Important de spus, însă, este că sursa citată notează și că nu există dovezi că persoanele implicate în vânzarea de acțiuni Alt5 ar fi încercat să exploateze relația cu familia Trump în beneficiu propriu.