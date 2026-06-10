Taxele pentru traversarea podului peste Dunăre de la Giurgiu în 2026. Plata online devine disponibilă din 15 iunie

Noua facilitate este destinată autoturismelor și vehiculelor de transport persoane cu maximum 8+1 locuri pe scaune. Astfel, pe lângă varianta clasică de plată efectuată direct la punctul de trecere, șoferii vor putea achita taxa și prin intermediul platformei electronice www.e-tarifgiurgiu.ro, dar și printr-o aplicație mobilă.

Introducerea acestei opțiuni vine ca o alternativă la sistemul actual și oferă conducătorilor auto posibilitatea de a efectua plata înainte de a ajunge la pod.

Ce modificări au fost aduse tarifelor deja existente

Deși ordinul a înlocuit tabelul oficial cu taxele de trecere pentru utilizarea podului Giurgiu-Ruse, modificările nu vizează valoarea tarifelor.

Schimbarea importantă se referă la valabilitatea trecerilor achitate în avans. Dacă anterior pachetele cumpărate anticipat erau valabile până la data de 31 decembrie a anului respectiv, noile prevederi stabilesc că pachetele de 20 de treceri vor avea o valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

Astfel, șoferii care utilizează frecvent podul vor beneficia de o perioadă de utilizare calculată de la momentul achiziției și nu până la sfârșitul anului calendaristic.

Care sunt tarifele pentru traversarea Podului Giurgiu-Ruse

Pentru autoturisme și vehicule de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri:

O trecere costă 3 euro sau 15 lei.

Pachetul de 20 de treceri costă 48 de euro sau 244 de lei și este valabil 12 luni de la emitere.

Abonamentul pentru 31 de treceri pe lună are valabilitate de șase luni de la începutul perioadei de utilizare.

Există și varianta de treceri nelimitate, conform condițiilor prevăzute de ordin.

Pentru vehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, altele decât cele de transport persoane: