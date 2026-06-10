Taxele pentru traversarea podului peste Dunăre de la Giurgiu în 2026. Plata online devine disponibilă din 15 iunie
Șoferii care tranzitează Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse vor avea la dispoziție, începând din această lună, o nouă modalitate de plată a taxei de trecere. Ministerul Transporturilor a stabilit că tariful pentru traversarea podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse va putea fi achitat și online, nu doar la barierele amplasate în apropierea podului. În același timp, autoritățile au adus modificări și în ceea ce privește perioada de valabilitate a anumitor taxe achitate în avans, fără a schimba însă valorile efective ale tarifelor.
Plata online devine disponibilă pentru șoferi
Potrivit Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 543/2026, sistemul eTarifGiurgiuPod (eTGP) va deveni operațional din 15 iunie. Acesta reprezintă un sistem electronic prin care pot fi achitate taxele de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse.
Noua facilitate este destinată autoturismelor și vehiculelor de transport persoane cu maximum 8+1 locuri pe scaune. Astfel, pe lângă varianta clasică de plată efectuată direct la punctul de trecere, șoferii vor putea achita taxa și prin intermediul platformei electronice www.e-tarifgiurgiu.ro, dar și printr-o aplicație mobilă.
Introducerea acestei opțiuni vine ca o alternativă la sistemul actual și oferă conducătorilor auto posibilitatea de a efectua plata înainte de a ajunge la pod.
Ce modificări au fost aduse tarifelor deja existente
Deși ordinul a înlocuit tabelul oficial cu taxele de trecere pentru utilizarea podului Giurgiu-Ruse, modificările nu vizează valoarea tarifelor.
Schimbarea importantă se referă la valabilitatea trecerilor achitate în avans. Dacă anterior pachetele cumpărate anticipat erau valabile până la data de 31 decembrie a anului respectiv, noile prevederi stabilesc că pachetele de 20 de treceri vor avea o valabilitate de 12 luni de la data emiterii.
Astfel, șoferii care utilizează frecvent podul vor beneficia de o perioadă de utilizare calculată de la momentul achiziției și nu până la sfârșitul anului calendaristic.
Care sunt tarifele pentru traversarea Podului Giurgiu-Ruse
Pentru autoturisme și vehicule de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri:
- O trecere costă 3 euro sau 15 lei.
- Pachetul de 20 de treceri costă 48 de euro sau 244 de lei și este valabil 12 luni de la emitere.
- Abonamentul pentru 31 de treceri pe lună are valabilitate de șase luni de la începutul perioadei de utilizare.
- Există și varianta de treceri nelimitate, conform condițiilor prevăzute de ordin.
Pentru vehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, altele decât cele de transport persoane:
- O trecere costă 6 euro sau 30 de lei.
- Pachetul de 20 de treceri costă 96 de euro sau 488 de lei și este valabil 12 luni de la emitere.
Pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri și maximum 23 de locuri:
- O trecere costă 12 euro sau 60 de lei.
- Pachetul de 20 de treceri costă 209 euro sau 1.062 lei și este valabil 12 luni.
Aceleași tarife se aplică și vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 7,5 tone.
Taxele pentru camioane și vehicule grele
Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone și sub 12 tone:
- O trecere costă 18 euro sau 90 de lei.
- Pachetul de 20 de treceri costă 314 euro sau 1.596 lei și este valabil 12 luni.
Pentru autobuzele cu peste 23 de locuri și pentru vehiculele de minimum 12 tone cu maximum trei axe:
- O trecere costă 25 de euro sau 127 de lei.
- Pachetul de 20 de treceri costă 435 de euro sau 2.211 lei și este valabil 12 luni.
Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de minimum 12 tone și cel puțin patru axe:
- O trecere costă 37 de euro sau 188 de lei.
- Pachetul de 20 de treceri costă 644 de euro sau 3.273 lei.
Noile reguli intră în vigoare în această lună și marchează un pas important în digitalizarea procesului de plată pentru traversarea Podului Giurgiu-Ruse, una dintre cele mai utilizate legături rutiere dintre România și Bulgaria.