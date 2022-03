Cărțile care sunt considerate problematice: de ce au fost interzise

De când există cărțile, au existat oameni care au încercat să-i împiedice pe alții să citească. Și cu interdicțiile cărților aparent în creștere, este la fel de adevărat astăzi ca întotdeauna.

În 213 î.Hr., marele împărat chinez Qin Shi Huang a îngropat în viață 460 de cărturari înainte de a arde toate cărțile din regatul său, astfel încât să poată controla modul în care istoria își va aminti domnia sa.

Desigur, din moment ce nu au mai rămas cărți sau savanți care să înregistreze evenimentul, detaliile exacte ale acestui episod rămân contestate. Dar ideea este că atâta timp cât au existat cărțile au existat oameni care au încercat să-i împiedice pe alții să le citească.

Într-adevăr, până în 1982, atât de multe cărți erau contestate în Statele Unite, încât mai multe organizații care luptă pentru libertatea de exprimare s-au unit pentru a începe Săptămâna cărților interzise.

Aici, am adunat o listă a cărților care au fost vizate pentru cenzură în ultimii ani.

Treisprezece motive pentru care de Jay Asher (2007)

Încă de la publicarea sa în 2007, cea mai bine vândută carte a lui Asher a împărțit părerile. Romanul pentru tineri spune povestea sinuciderii unei eleve de liceu printr-o serie de casete pe care le lasă în urmă pentru 13 dintre colegii săi. Pe măsură ce misterul se descurcă, fiecare trebuie să descopere cum se potrivesc în puzzle-ul morții ei.

În ciuda faptului că au fost salutate ca fiind un „instrument valoros în declanșarea conversațiilor despre sinucidere, agresiune și consimțământ”, școlile din Canada și Colorado au scos cartea de pe rafturile bibliotecii, după ce părinții îngrijorați s-au plâns. Controversa a fost reaprinsă în 2017 odată cu lansarea unei adaptări controversate Netflix, iar până în 2018 a devenit una dintre cele mai interzise, ​​contestate și restricționate cărți din America.

Jurnalul absolut adevărat al unui indian cu jumătate de normă de Sherman Alexie (2009)

Acest bestseller, care spune povestea unui băiat de 14 ani care își părăsește rezervația Spokane pentru a merge la un liceu complet alb, a supărat mulți oameni din mai multe motive. Romanul a fost lăudat la publicarea sa din 2008 pentru că abordează probleme precum identitatea rasială, hărțuirea, sărăcia, dizabilitățile și multe altele și, ca rezultat, multe școli din America l-au încorporat în programele lor.

Apoi au venit plângerile. Acestea au variat de la utilizarea „cuvintelor murdare” la „referirea la masturbare” până la teme considerate de mulți drept „anti-creștine”. Cel puțin 17 școli din SUA au tăiat-o de pe listele lor de lectură, stârnind proteste și petiții din partea studenților. Majoritatea au fost în zadar.

Curând, organizațiile care luptă pentru libertatea de exprimare au intervenit pentru a apăra cartea înainte ca autorul însuși să condamne autoritățile din învățământ pentru că doreau să „controleze dezbaterea și să limiteze imaginația”. Rămâne una dintre cele mai interzise cărți aflate în circulație.

China Dream de Ma Jian (2018)

Toate cele șapte romane ale lui Ma Jian sunt interzise în China, la fel și el. Exilatul politic este acum cetățean britanic, dar cei 8.000 de km dintre el și patria sa nu i-au potolit furia pe care o are față de regimul care l-a exclus.

Titlul celui mai recent roman al său, China Dream, este o expresie preluată direct de la președintele Xi Jinping, care o folosește pentru a descrie „marea întinerire” a Chinei în superputere suverană a lumii. Are loc în lumea reală a Chinei și urmărește un funcționar guvernamental pompos și corupt însărcinat cu înlocuirea viselor oamenilor cu propaganda guvernamentală prin implanturi pe creier.

Este o critică fără teamă a unui regim care a condamnat prima sa carte (despre impactul politicii națiunii privind copilul unic) drept „poluare spirituală”. Dar apoi, în cuvintele lui Jian, „Nu mi-am permis niciodată să nu scriu ceva de teama consecințelor; asta ar fi moartea literaturii în mintea mea”.

Beartown de Fredrik Backman (2016)

În octombrie anul trecut, o rafală rece de frică a cuprins districtul școlar Rockingham County din Carolina de Nord. O carte, au spus părinții, avea un efect terifiant asupra copiilor lor de 16 ani.

Strigătul a izbucnit după ce s-a descoperit că Beartown, de autorul suedez Fredrik Backman, a fost inclus în programa liceului McMichael fără aprobare prealabilă.

Publicat în 2017, spune povestea unei comunități care își pune speranțele de glorie și revigorare economică în echipa sa de hochei care concurează în campionatele naționale. Dar așteptările de pe umerii tinerilor băieți cântăresc mult, culminând cu un act violent care va lăsa o fată traumatizată și orașul în dezordine.

Părinții s-au plâns de subiectul său „vulgar”, „grafic” și „pur și simplu inutil”, iar consiliul școlar a trecut la acțiune, votând rapid pentru a scoate cartea de pe lista de lecturi obligatorii a clasei de onoare. Un pastor s-a înfuriat: „A cui este treaba să se asigure că lecturile care sunt predate sunt pe o listă aprobată? Câte alte cărți sunt predate care nu sunt pe o listă aprobată?”

Kafka pe mal de Haruki Murakami (2002)

Când reprezentantul de stat al SUA, Amy Arata, a luat exemplarul de la școală al fiului ei de 17 ani a lui Haruki Murakami Kafka on the Shore, nu i-a plăcut ceea ce a văzut. Parlamentarul republican, din New Gloucester, a fost atât de șocată de ceea ce a citit, încât s-a simțit obligată să introducă un proiect de lege pentru a criminaliza educatorii care îl predau.

„Trimite copiilor un mesaj greșit despre ceea ce este potrivit.” Arata a spus unui post de știri local în ianuarie 2019, citând „descrierile obscene” și „foarte vii” ale cărții despre sex. „Am deschis o pagină care m-a făcut să spun „Uau, asta nu este normal”.

Romanul este o poveste suprarealistă și halucinantă a unui tânăr fugar aflat într-o căutare oedipală pentru a-și găsi mama și un nebun în vârstă care caută pisici pierdute. Există, de asemenea, o crimă, intrigi și sex cu o fantomă și tot ce te-ai aștepta de la stilul magic realist al lui Murakami. Romancierul american John Updike a numit-o „un adevărat întorcator de pagini, precum și un îndoielnic metafizic insistent”. În cele din urmă, pentru Arata, proiectul de lege a fost respins de comisia legislativă din Maine.

Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain (1885)

De când a fost publicat în 1885, oamenii au încercat să interzică povestea clasică a lui Twain despre doi fugari– unul care scăpa de un tată abuziv și celălalt care scapă de sclavie. Rasismul a fost principala critică, în timp ce alții ar spune că Huck Finn pur și simplu „a fost în conflict cu valorile comunității”.

În 2019, doi parlamentari din New Jersey au introdus o rezoluție fără caracter obligatoriu prin care solicită districtelor școlare din stat să elimine romanul – considerat unul dintre cele mai mari din literatura americană – din programele lor de studii.

„Folosirea de către roman a unei insulte rasiale și reprezentările sale ale atitudinilor rasiste pot determina elevii să se simtă supărați, marginalizați sau umiliți și pot crea o atmosferă inconfortabilă în sala de clasă”, se arată în rezoluția lui Verlina Reynolds-Jackson și Jamel Holley, care adaugă că districtele școlare din Pennsylvania, Virginia, Minnesota și Mississippi au eliminat cartea din programele lor.

To Kill A Mockingbird de Harper Lee (1960)

Un alt clasic al literaturii americane care are o relație lungă și complexă cu cenzura. În 2017, a ocupat locul șapte în topul celor mai contestate și interzise cărți ale Asociației Americane de Biblioteci și a apărut și pe listele din 2009 și 2011.

Și în octombrie anul trecut, dezbaterea cu privire la romanul câștigător al Premiului Pulitzer a ridicat din nou capul, în timp ce un consiliu școlar din Ontario, Canada le-a spus profesorilor din Peel, o regiune de lângă Toronto, să înceteze să-l predea pentru că este „violent și opresiv” pentru elevii de culoare, iar metafora „salvatorui alb” face ca personajele sale negre să pară „mai puțin decât umane”.

Romanul lui Lee – despre un avocat alb care apără un bărbat de culoare acuzat în mod fals de viol în sudul segregat al Americii – a fost în mod regulat exclus din programele școlare din America de la publicarea sa în 1960. Apărătorii săi susțin că prezintă o descriere a unui trecut rasist în care ceea ce este bine și rău este irelevant atunci când sistemul este construit pentru a te asupri. Criticii săi consideră utilizarea liberală a cuvântului n și portretizarea personajelor negre un afront la atitudinile moderne față de rasă și diversitate.

Maus de Art Spiegelman (1991)

Capodopera de benzi desenate a lui Art Spiegelman – un memoriu non-ficțiune care spune povestea despre experiența tatălui său Vladek în lagărele de concentrare din timpul Holocaustului – rămâne singurul roman grafic care a câștigat Premiul Pulitzer, dar asta nu a fost suficient pentru a convinge o școală din Tennessee să-l păstreze în programa lor. În ianuarie 2022, Consiliul Educațional al Comitatului McMinn a votat cu 10-0 în favoarea eliminării cărții din cauza preocupărilor legate de „limbaj aspru, inacceptabil” și a unui desen al unei femei nud.

Cartea a fost folosită de mult timp pentru a-i învăța pe școlarii din America despre cel de-al Doilea Război Mondial și despre pericolele rasismului și antisemitismului, dar acesta nu a fost suficient pentru a o menține în sistemul școlar – consiliul școlar și-a dublat decizia în luna următoare.

Seria Harry Potter de J. K. Rowling (1997)

Școala ficțională de vrăjitorie și vrăjitorie Hogwarts a lui JK Rowling a fost de multă vreme o preocupare reală pentru credincioșii magiei negre din întreaga lume, stârnind temeri că ar putea incita copiii să urmeze Calea Mâinii Stângi. Seria de cărți de succes, despre un băiat-vrăjitor și prietenii săi, a fost comparată de grupurile creștine cu „otrava pentru șobolani amestecată cu sifon de portocale” și cu o „poartă care va duce milioane de copii în iad”. Seria a fost subiectul a cel puțin șase incendii de cărți în SUA.

Apoi, în septembrie 2019, Școala Catolică St Edward din Nashville a scos cartea din biblioteca sa, după ce pastorul său a renunțat la portretizarea magiei. Într-un e-mail către părinți, el a descris cărțile drept „o înșelăciune inteligentă”, adăugând, aparent cu toată seriozitatea: „Blestemele și vrăjile folosite în cărți sunt blesteme și vrăji reale; care atunci când sunt citite de o ființă umană riscă să evoce spirite rele în prezența celui care citește textul”.

Biserica Catolică nu a luat nicio poziție oficială cu privire la cărți, deși, în 2003, un purtător de cuvânt al Vaticanului le-a susținut, spunând că sunt în concordanță cu morala creștină.