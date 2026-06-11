Vibrații la viteze de autostradă care dispar dacă iei piciorul din accelerație: roți sau transmisie, cum separi cauzele
Vibrațiile apărute la viteze de autostradă sunt printre cele mai neplăcute simptome pe care le poate avea o mașină. La 110-130 km/h, orice tremurat în volan, podea, scaun sau caroserie devine obositor și ridică imediat întrebarea importantă: este o problemă de roți sau de transmisie? Diferența contează, pentru că o echilibrare banală costă mult mai puțin decât o intervenție la planetare, suporturi de motor sau cutie.
Un detaliu foarte util este comportamentul vibrației atunci când iei piciorul din accelerație. Dacă tremuratul apare doar când accelerezi sau menții sarcina pe motor și dispare aproape complet când ridici piciorul, cauza nu mai pare una simplă de roată dezechilibrată. Roțile se rotesc în continuare la aceeași viteză, deci o problemă pură de echilibrare ar trebui, în general, să rămână prezentă și pe liber sau la decelerare.
Asta nu înseamnă că anvelopele și jantele trebuie excluse imediat. O roată cu problemă poate produce vibrații diferite în funcție de sarcina pe suspensie, de asfalt și de poziția mașinii. Totuși, faptul că simptomul se schimbă clar în funcție de accelerație mută atenția către componentele care transmit cuplul: planetare, articulații, suporturi, cardan la mașinile cu tracțiune spate sau integrală, cutie de viteze și chiar motor.
Roțile produc vibrații mai constante, transmisia reacționează la accelerație
O roată dezechilibrată produce de obicei vibrații într-un interval de viteză relativ clar. Poate începe la 90 km/h, se accentuează la 110-120 km/h și scade după o anumită viteză. Dacă tremură volanul, suspecte sunt mai ales roțile față. Dacă vibrația se simte în scaun sau în podea, pot fi implicate roțile spate. În astfel de cazuri, vibrația depinde mai mult de viteza mașinii decât de accelerație.
O jantă ovalizată sau o anvelopă deformată poate produce simptome asemănătoare. Diferența este că vibrația poate fi prezentă și la viteze mai mici, uneori ca o bătaie ritmică. Dacă anvelopa are o umflătură, o zonă plată sau uzură neuniformă, tremuratul nu va dispărea complet doar pentru că ai luat piciorul din accelerație. Roata continuă să se învârtă, iar defectul mecanic rămâne acolo.
Transmisia se comportă diferit. Dacă vibrația apare când accelerezi ușor, se accentuează când apeși mai tare pedala și dispare când motorul nu mai transmite cuplu către roți, suspecte devin planetarele și articulațiile lor. O planetară uzată poate vibra sub sarcină, mai ales la viteze mai mari, când forțele cresc. Uneori nu se aude niciun pocnet la viraje, deși articulația are deja joc sau uzură.
La mașinile cu tracțiune față, planetarele sunt printre primele componente de verificat. O articulație interioară uzată poate da vibrații la accelerație fără să producă zgomotul clasic de planetară exterioară, auzit la viraje strânse. Tremuratul se poate simți în podea sau în toată caroseria și poate părea greu de localizat. De multe ori, apare mai clar la urcări sau când mașina este încărcată.
Suporturile de motor și cutie pot amplifica sau chiar genera vibrații sub sarcină. Dacă un suport este rupt sau slăbit, motorul se mișcă mai mult decât trebuie atunci când accelerezi. Această mișcare poate schimba unghiul planetarelor și poate transmite vibrații în caroserie. Un indiciu este apariția unor smucituri la plecarea de pe loc, la schimbarea treptelor sau la trecerea bruscă de la accelerație la frână de motor.
Cum faci verificarea fără să schimbi piese la întâmplare
Primul pas este să observi exact când apare vibrația. Notează viteza, treapta de viteză, turația și dacă tremuratul apare la accelerație ușoară, accelerație puternică, viteză constantă sau decelerare. Dacă vibrația apare la aceeași viteză indiferent de treaptă, roțile sau anvelopele rămân foarte suspecte. Dacă apare mai ales la aceeași sarcină sau turație, transmisia și suporturile intră mai sus pe listă.
Un test simplu este rularea la viteza la care apare simptomul, apoi ridicarea completă a piciorului din accelerație. Dacă vibrația rămâne aproape identică, verifică întâi roțile: echilibrare, jante strâmbe, anvelope deformate, presiune, uzură neuniformă. Dacă dispare clar, încearcă aceeași viteză într-o treaptă diferită, acolo unde este posibil. Dacă vibrația se schimbă mult în funcție de cuplu, transmisia trebuie verificată.
Nu ignora istoricul recent. Dacă vibrația a apărut după schimbarea anvelopelor, după lovirea unei gropi, după montarea unor jante sau după o pană, începe cu roțile. Dacă a apărut după o intervenție la ambreiaj, cutie, planetare, distribuție, suporturi sau după un accident minor, verifică întâi zona în care s-a lucrat. Multe probleme apar nu din senin, ci după o schimbare mecanică.
La service, verificarea ar trebui să includă echilibrarea roților, controlul jantelor pe aparat, inspecția anvelopelor, verificarea jocurilor la planetare, a burdufurilor, a suporturilor de motor și cutie și, pentru mașinile cu tracțiune spate sau integrală, controlul cardanului și al crucilor. O probă de drum făcută de un mecanic bun valorează mult, pentru că vibrațiile pot fi interpretate diferit în funcție de locul în care se simt.
Nu circula mult timp cu vibrații puternice la viteze de autostradă. Chiar dacă mașina pare controlabilă, o anvelopă deformată, o jantă lovită sau o planetară cu joc pot evolua. În plus, vibrațiile afectează rulmenți, bucșe și alte piese din jur. Cea mai bună abordare este să separi cauzele logic: roțile dau tremurat legat mai ales de viteză, transmisia dă tremurat legat mai ales de accelerație și sarcină.