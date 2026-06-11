Vibrații la viteze de autostradă care dispar dacă iei piciorul din accelerație: roți sau transmisie, cum separi cauzele

Asta nu înseamnă că anvelopele și jantele trebuie excluse imediat. O roată cu problemă poate produce vibrații diferite în funcție de sarcina pe suspensie, de asfalt și de poziția mașinii. Totuși, faptul că simptomul se schimbă clar în funcție de accelerație mută atenția către componentele care transmit cuplul: planetare, articulații, suporturi, cardan la mașinile cu tracțiune spate sau integrală, cutie de viteze și chiar motor.

Roțile produc vibrații mai constante, transmisia reacționează la accelerație

O roată dezechilibrată produce de obicei vibrații într-un interval de viteză relativ clar. Poate începe la 90 km/h, se accentuează la 110-120 km/h și scade după o anumită viteză. Dacă tremură volanul, suspecte sunt mai ales roțile față. Dacă vibrația se simte în scaun sau în podea, pot fi implicate roțile spate. În astfel de cazuri, vibrația depinde mai mult de viteza mașinii decât de accelerație.

O jantă ovalizată sau o anvelopă deformată poate produce simptome asemănătoare. Diferența este că vibrația poate fi prezentă și la viteze mai mici, uneori ca o bătaie ritmică. Dacă anvelopa are o umflătură, o zonă plată sau uzură neuniformă, tremuratul nu va dispărea complet doar pentru că ai luat piciorul din accelerație. Roata continuă să se învârtă, iar defectul mecanic rămâne acolo.

Transmisia se comportă diferit. Dacă vibrația apare când accelerezi ușor, se accentuează când apeși mai tare pedala și dispare când motorul nu mai transmite cuplu către roți, suspecte devin planetarele și articulațiile lor. O planetară uzată poate vibra sub sarcină, mai ales la viteze mai mari, când forțele cresc. Uneori nu se aude niciun pocnet la viraje, deși articulația are deja joc sau uzură.

La mașinile cu tracțiune față, planetarele sunt printre primele componente de verificat. O articulație interioară uzată poate da vibrații la accelerație fără să producă zgomotul clasic de planetară exterioară, auzit la viraje strânse. Tremuratul se poate simți în podea sau în toată caroseria și poate părea greu de localizat. De multe ori, apare mai clar la urcări sau când mașina este încărcată.

Suporturile de motor și cutie pot amplifica sau chiar genera vibrații sub sarcină. Dacă un suport este rupt sau slăbit, motorul se mișcă mai mult decât trebuie atunci când accelerezi. Această mișcare poate schimba unghiul planetarelor și poate transmite vibrații în caroserie. Un indiciu este apariția unor smucituri la plecarea de pe loc, la schimbarea treptelor sau la trecerea bruscă de la accelerație la frână de motor.

Cum faci verificarea fără să schimbi piese la întâmplare

Primul pas este să observi exact când apare vibrația. Notează viteza, treapta de viteză, turația și dacă tremuratul apare la accelerație ușoară, accelerație puternică, viteză constantă sau decelerare. Dacă vibrația apare la aceeași viteză indiferent de treaptă, roțile sau anvelopele rămân foarte suspecte. Dacă apare mai ales la aceeași sarcină sau turație, transmisia și suporturile intră mai sus pe listă.