Top 10 actrițe care s-au transformat total pentru rolurile lor

A fi actor nu este, uneori, deloc ușor, în ciuda a cât de plină de farmec poate părea această meserie. Și, deși există mulți actori talentați, unii au abilitatea de a duce totul la următorul nivel, transformându-se complet pentru filmele și serialele în care au jucat.

Aceste actrițe s-au transformat în altcineva în întregime, sacrificând, în același timp, o mare parte din propria viață.

Așadar, hai să vedem care sunt cele mai impresionante transformări ale actrițelor din zilele noastre.

10. Margot Robbie, în Mary, Regina Scoției

Margot Robbie și-a făcut un nume în filme precum The Wolf of Wall Street, Focus și Suicide Squad. Și, deși este o actriță talentată, nu există nicio îndoială că oamenii încă o consideră o bombă sexy de la Hollywood, și nimic mai mult, din „pricina” frumuseții sale, dar și a gradului de superficialitate de care dau dovadă, uneori, cinefilii.

În drama istorică din 2018, Mary, Queen of Scots, ea a suferit o transformare radicală. Robbie a trebuit să poarte machiaj și proteze pentru a imita micile cicatrici reginei Elizabeth și, de asemenea, să suporte o perucă greoaie. Actrița a spus că schimbarea aspectului a făcut-o să se simtă „dezumanizată” și să aibă impresia că toată lumea din jurul platoului o evită. „Cu cât se uitau mai puțin la mine, cu atât mă simțeam mai izolată”, a spus ea.

9. Sarah Paulson, în American Crime Story: Impeachment

Ne-am obișnuit să o vedem pe Sarah Paulson interpretând personaje diferite de fiecare dată. Probabil ești de acord că ea este, de fapt, de nerecunoscut în mai toate rolurile pe care le joacă.

Colaborând, din nou, cu regizorul Ryan Murphy, Paulson a fost aleasă pentru a o interpreta pe Linda Tripp, în American Crime Story: Impeachment, unde a purtat un breton stufos, ochelari și mult machiaj, aceste mici „ajustări” transformând-o totalmente în personajul pe care îl interpretează.

8. Anne Hathaway, în Les Miserables

Indiferent cât ne-am strădui, nu avem cum să nu o menționăm pe Anne Hathaway, în cea mai semnificativă transformare a ei, Fantine, din Les Miserables. Actrița nu numai că și-a tăiat părul, însă a pierdut și kilograme bune pentru a deveni una cu personajul.

Se pare că Hathaway a ținut o cură draconică înainte de începerea filmărilor, mâncând doar fulgi de ovăz în cantități foarte mici. „Am fost într-o asemenea stare de privare, fizică și emoțională”, a spus ea. Eforturile i-au fost răsplătite din plin, întrucât a primit un Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, pentru interpretarea sa.

7. Emma Stone, în Cruella

Din când în când, în viața unui actor, vine un rol în care acesta are șansa de a juca un personaj iconic. Emma Stone a fost distribuită în rolul Cruellei de Vil, în prequelul cu aproape același nume.

Pentru a intra în pielea Cruellei, actrița a purtat o perucă jumătate negru, jumătate alb și haine strălucitoare, ceea ce i-a permis cu adevărat să se „scufunde” în personaj. „A fost fantastic. Mi-a plăcut foarte mult”, a spus vedeta.

6. Gillian Anderson, în The Crown

Gillian Anderson este cunoscută în special pentru The X-Files, The Fall și Sex Education (Netflix) și putem spune fără urmă de îndoială că a bifat cu succes toate aceste roluri. Așadar, nu avea cum să nu fie excepțională și în rolul lui Margaret Thatcher, în The Crown.

Cu toate că nu seamănă neaparat fizic cu fostul prim-ministru britanic (deși machiajul este extraordinar), a excelat în mod deosebit în felul în care a reușit să-și modeleze vocea astfel încât să-ți dea impresia că-ți vorbește chiar Thatcher, din mormânt. „Poți avea silueta și manierele, dar dacă vocea nu este acolo, publicul va spune Ehhhh”, a declarat actrița, într-un interviu.

5. Taryn Manning, în Orange Is the New Black

Chiar dacă nu este chiar atât de cunoscută publicului larg, Taryn Manning a reușit, literalmente, să o transforme pe Tiffany „Pennsatucky” Doggett, din Orange Is The New Black, într-un personaj cult. Poate cea mai importantă schimbare pe care a făcut-o actrița a fost să se lase machiată în așa manieră încât să pară că-i lipsește o mare parte din dinți, din pricina abuzului de substanțe interzise.

„Am conceput-o chiar eu”, a spus actrița. „Am urmat scenariul, dar cu siguranță i-am dat noi dimensiuni”, a mai declarat Manning, despre personajul său.

4. Mariah Carey, în Precious

Mariah Carey este, practic, definiția glamului. Tocmai de aceea devine totalmente de nerecunoscut în rolul asistentului social din Precious. Diva s-a lăsat pe mâna regizorului Lee Daniels, care a decis cum va arăta personajul interpretat de ea.

El a mers pe aspectul fără machiaj, i-a creat cearcăne sub ochi și i-a vopsit părul într-un castaniu „banal”. De asemenea, Mariah a purtat haine largi, pentru a-și desăvârși transformarea. Inutil de spus că spectatorii au fost impresionați de cât de bine a jucat Carey acest rol care, în realitate, nu are nicio legătură cu adevărata sa natură.