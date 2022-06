Tom Cruise, impresionat de fanii Top Gun 2: ce mesaj le-a transmis actorul

Tom Cruise a laudat cinematografele și le-a mulțumit, deopotrivă, fanilor, după succesul absolut al filmului Top Gun: Maverick, care a depășit 1 miliard de dolari, la nivel global.

Lansat la mai bine de 35 de ani după primul Top Gun, Maverick, regizat de Joseph Kosinski, spune povestea revenirii pilotului interpretat de Tom Cruise, Pete „Maverick” Mitchell.

Noul film îl pune pe Maverick într-o poziție centrală, aviatorul fiind responsabil pentru antrenarea unui nou lot de recruți Top Gun, pentru o misiune periculoasă pe teritoriul inamic. Top Gun: Maverick a reușit să impresioneze atât publicul, cât și criticii, primind elogii pentru scenele de luptă aeriană realizate „oldschool”.

În urmă cu câteva săptămâni, Top Gun: Maverick a devenit filmul cu cele mai mari încasări din cariera lui Cruise, depășind Mission: Impossible – Fallout și Mission: Impossible – Ghost Protocol.

Ieri, a fost anunțat că Top Gun: Maverick a depășit oficial 1 miliard de dolari la box office, devenind al doilea film care reușește această performanță, după Avengers: Endgame, în 2019.

Pe lângă Cruise, Top Gun: Maverick îl readuce pe Val Kilmer, dar și personaje interpretate de Miles Teller, Monica Barbaro, Jennifer Connelly, Jon Hamm și Lewis Pullman, printre alții.

Într-un nou tweet, Tom Cruise a reacționat veștii potrivit căreia Top Gun: Maverick care a depășit 1 miliard de dolari la box office, lăudând studiourile și sălile de cinema, în timp ce le mulțumește fanilor care au mers să vadă filmul. El nu a uitat nici de celelalte filme care rulează, în acest moment, în sălile de cinema, îndemnându-și fanii să meargă să le vadă.

To all the films in release, to all the studios, and to all the exhibitors: congratulations. To the audience: thank you for venturing out and allowing us to entertain you.

See you at the movies.

— Tom Cruise (@TomCruise) June 27, 2022