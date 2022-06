Top Gun 2, încă un record: Star Wars și Marvel, retrogradate

Top Gun: Maverick bate oficial toate noile recorduri, aruncând Star Wars și Marvel mult mai jos în clasament, spre marea dezamăgire a fanilor celor două, menționate anterior.

Mai exact, Top Gun 2 a câștigat nici mai mult, nici mai puțin de 44 de milioane de dolari în al patrulea weekend de la marea lansare.

Top Gun: Maverick, lider absolut al acestei veri, dar și în general

Top Gun 2 a marcat cel mai recent record de box office și a luptat cu Lightyear, cât și cu Jurassic World Dominion, acesta din urmă deținând primul loc în ciuda faptului că se afla în al doilea weekend.

Pe de altă parte, spin-off-ul Toy Story a fost proiectat să încaseze între 70-85 de milioane de dolari în weekendul său de lansare, deși a reușit numai 51 de milioane de dolari, fiind considerat o dezamăgire, în comparație cu lansările anterioare ale francizei Toy Story și ale Pixar, în general.

Chiar înainte de a elimina Star Wars și Marvel din cursă, în cel de-al patrulea său weekend, Top Gun: Maverick a stabilit o altă serie de recorduri de box office, inclusiv devenind filmul cu cel mai grandios weekend de deschidere, învingând Pirates of the Caribbean: At World’s End și bifând, astfel, filmul care i-a adus lui Tom Cruise cei mai mulți bani din istoria carierei sale.

Trebuie menționat că Top Gun: Maverick continuă să fie un succes major în cinematografe, fiind, de asemenea, și unul dintre filmele preferate de critici.

Concluzia este că, indiferent de ce s-ar fi putut crede la început, succesul Maverick părea garantat încă de dinainte ca filmul să se lanseze oficial în cinematografe. Motivele sunt evidente: dacă în cazul anumitor spectatori intervine factorul nostalgie, în mod evident pentru alții a contat faptul că această peliculă este realizată oarecum „oldschool”, în sensul că există multe scene cât se poate de reale, ajutate îndeaproape de cascadoriile executate chiar de Tom Cruise.